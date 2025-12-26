Inicio Sociedad Truco casero
Así es como puedes devolverle el brillo a tus ollas Essen si son viejas: fácil y con ingredientes baratos

Muchos hemos heredado ollas Essen con miles de usos y suciedad. Este truco casero de limpieza permite devolverle el brillo con ingredientes accesibles

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Las ollas Essen, famosas por su resistencia y durabilidad, son esenciales en muchas cocinas argentinas, sobre todo si las heredaste. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso continuo, es común que pierdan algo de su brillo y atractivo visual. Pero con este truco casero promete devolverles su lustre sin gastar de más.

El truco casero para que tus ollas Essen brillen como nuevas

Para este truco casero necesitarás 2 ingredientes que seguro tienes en tu casa y que, en caso de no tenerlos, no gastarás mucho dinero, ya que son de fácil acceso. Los componentes son: agua oxigenada y maicena.

limpiar olla essen
Las ollas Essen heredadas suelen estar sucias y con grasa acumulada.

La combinación de ambos no es solo un remedio para devolver el brillo, sino que tiene propiedades que ayudan a limpiar, desinfectar y restaurar las superficies metálicas sin dañarlas.

El agua oxigenada tiene un poder blanqueador natural, que ayuda a eliminar las manchas más difíciles de las ollas, como las marcas de agua o las manchas de grasa que se acumulan con el uso. La maicena, al ser un polvo suave, actúa como un abrasivo no dañino, permitiendo limpiar la superficie sin rayarla ni deteriorarla.

Además, es una mezcla completamente accesible y económica. La maicena se puede encontrar en cualquier cocina, y el agua oxigenada, que se encuentra fácilmente en cualquier farmacia o supermercado, son opciones mucho más accesibles que los productos comerciales diseñados para este tipo de tareas.

El paso a paso de este truco de limpieza

olla essen (3)
Con este truco casero deja tu olla como nueva.

Para este truco casero de limpieza es necesario llevar a cabo ordenadamente los siguientes pasos:

  • Si has usado la olla, déjala enfriar para evitar quemaduras y mejorar la efectividad del método.
  • Mezcla unas gotas agua oxigenada en una proporción de 1:2 y agrega una cucharada de maicena. Si no, puedes ir tanteando de acuerdo con el tamaño de la superficie que buscas limpiar.
  • Aplica la mezcla sobre las zonas más sucias de la olla y deja reposar durante 10-15 minutos.
  • Frota con una esponja suave, asegurándote de que la grasa se elimine completamente. Evita usar virulana, ya que correrás el riesgo de rayar la olla.
  • Enjuaga bien la olla con agua tibia y jabón, y seca con un paño limpio.
  • Y listo, tu olla brillará como nueva para el primer uso.

