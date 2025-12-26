Así es como puedes devolverle el brillo a tus ollas Essen si son viejas: fácil y con ingredientes baratos

El agua oxigenada tiene un poder blanqueador natural, que ayuda a eliminar las manchas más difíciles de las ollas, como las marcas de agua o las manchas de grasa que se acumulan con el uso. La maicena, al ser un polvo suave, actúa como un abrasivo no dañino, permitiendo limpiar la superficie sin rayarla ni deteriorarla.

Además, es una mezcla completamente accesible y económica. La maicena se puede encontrar en cualquier cocina, y el agua oxigenada, que se encuentra fácilmente en cualquier farmacia o supermercado, son opciones mucho más accesibles que los productos comerciales diseñados para este tipo de tareas.

El paso a paso de este truco de limpieza

olla essen (3) Con este truco casero deja tu olla como nueva.

Para este truco casero de limpieza es necesario llevar a cabo ordenadamente los siguientes pasos: