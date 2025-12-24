Truco casero: cómo mantener la comida y la bebida frías en la heladerita por más tiempo

conservadora La conservadora mantiene los alimentos frescos por algunas horas, dependiendo del sol, el calor y la cantidad de hielo.

Con un truco casero: cómo mantener los alimentos fríos en la conservadora por más tiempo

Este tipo de heladera portátil de plástico suele mantener los alimentos fríos por algunas horas, siempre y cuando se coloca la cantidad justa de hielo. Existen muchas conservadoras que en la tapa superior tienen un pequeño orificio y, aunque no lo creas, este agujero sirve para un truco casero.

Si llenas este pequeño orificio con agua y metes la tapa al freezer, el agua se congela y la tapa puede ser usada como fuente de frío para los alimentos. Además, es importante colocar botellas de agua congeladas o sobres de gel congelados para mantener aún más el frío dentro de la heladera portátil.

conservadora de alimentos Utiliza bloques de hielo seco para mantener el frío en la heladera portátil.

Más allá de este truco casero, hay que seguir algunas recomendaciones al trasladar alimentos en conservadora. Pre enfría todos los alimentos antes de colocarlos en la heladera portátil o conservadora y coloca el hielo debajo de la comida.

Lo mejor es usar recipientes herméticos para enfriar los alimentos y evitar que el agua del hielo los afecte cuando se derrita. También puedes cubrir las bebidas y alimentos con una tela impermeable antes de guardarlas en la heladera de camping.

No abras a cada rato la conservadora o heladera para evitar que el aire caliente ingrese y consume primero los alimentos que pueden perder la cadena de frío.

Un truco casero y algo más: qué alimentos son más peligrosos cuando pierden frío

leche cortada Nunca hay que consumir alimentos que han perdido la cadena de frío.

Algunos alimentos pierden la cadena de frío mucho más rápido que otros. Todo lo que sea lácteos, como leche, yogur, mayonesas, quesos y cremas, se tienen que consumir primero.

Las carnes, pescados, huevos y postres también se tienen que comer rápido. Las frutas y verduras con mucha agua son susceptibles a la proliferación bacteriana cuando pierden frío. El aumento de temperatura favorece el desarrollo de patógenos en los alimentos.