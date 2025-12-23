Cómo lavar y quitar el mal olor de los termos y botellas térmicas

Los termos y botellas térmicas nos ayudan a mantener la temperatura (fría o caliente) de nuestras bebidas. Quienes los usan todos los días deben saber la importancia de lavarlos correctamente, caso contrario comienzan a juntar hongos y mal olor.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a lavarlos correctamente para que no junten mal olor y para que puedas seguir usándolos de la mejor manera.
¿Cómo lavar correctamente los termos y botellas térmicas?
Este truco de limpieza fue compartido en la cuenta de Instagram @quimicosparahogar, y es súper eficaz. El primer paso es eliminar el resto de bebida que tenga dentro, y luego agregar una cucharadita de percarbonato de sodio y agua bien caliente.
Deja reposar por unos minutos en el termo o botella térmica estos ingredientes, y luego enjuaga con agua. Gracias a este truco, podrás eliminar los malos olores y las manchas.
¿Cada cuánto tiempo debemos lavar los termos y botellas térmicas?
Para que los termos y las botellas térmicas no junten mal olor y bacterias, lo mejor es lavarlos todos los días con agua y detergente. A continuación, deberás dejarlos secar correctamente.
Para una correcta limpieza, te aconsejamos separar las partes (tapa, cuerpo del termo o botella y en caso de que lo tenga, la pajita), y lavar todo de manera individual.
En el caso de la pajita o bombilla, te aconsejamos lavarlos con un cepillo, agua y detergente. Lo mismo con la tapa, ya que en sus bordes internos es donde suelen formarse los hongos.
Por otro lado, una vez que el termo o botella térmica estén limpios, te aconsejamos rellenarlos siempre con agua potable y que en lo posible no contenga sarro, ya que el mismo suele pegarse y adherirse a los bordes internos y comienza a tapar la pajita o bombilla.