Cómo lavar y quitar el mal olor de los termos y botellas térmicas

Deja reposar por unos minutos en el termo o botella térmica estos ingredientes, y luego enjuaga con agua. Gracias a este truco, podrás eliminar los malos olores y las manchas.

¿Cada cuánto tiempo debemos lavar los termos y botellas térmicas?

Para que los termos y las botellas térmicas no junten mal olor y bacterias, lo mejor es lavarlos todos los días con agua y detergente. A continuación, deberás dejarlos secar correctamente.

Para una correcta limpieza, te aconsejamos separar las partes (tapa, cuerpo del termo o botella y en caso de que lo tenga, la pajita), y lavar todo de manera individual.

En el caso de la pajita o bombilla, te aconsejamos lavarlos con un cepillo, agua y detergente. Lo mismo con la tapa, ya que en sus bordes internos es donde suelen formarse los hongos.

Por otro lado, una vez que el termo o botella térmica estén limpios, te aconsejamos rellenarlos siempre con agua potable y que en lo posible no contenga sarro, ya que el mismo suele pegarse y adherirse a los bordes internos y comienza a tapar la pajita o bombilla.