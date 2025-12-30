Fútbol de verano: cuándo juegan Independiente, San Lorenzo y River en Uruguay y dónde verlo

Independiente, San Lorenzo, River, Unión, Colón, Huracán y Atlético Tucumán tomarán parte de la Serie Río de la Plata, en Uruguay, que les servirá de preparación para comenzar el Torneo Apertura a fines de enero.
Independiente abrirá la actividad del verano jugando el sábado 10 ante Alianza Lima de Perú, el martes 13 con Millonarios de Colombia y luego el viernes 16 se medirá con Montevideo Wanderers. En todos los casos los encuentros se iniciarán a las 21 y se jugarán en el Parque Viera de Montevideo.
San Lorenzo también irá a Uruguay para jugar el jueves 14 a las 21 con Deportivo Cúcuta de Colombia, en el estadio Luis Franzini de la capital uruguaya, y el sábado 17 a las 20, en el Parque Viera, con Cerro Porteño de Paraguay.
River será otro de los equipos grandes que cruzará el charco y lo hará para jugar el domingo 11 a las 21 frente a Millonarios de Bogotá y el sábado 17 a las 22 con Peñarol. Ambos encuentros serán en el Campus de Maldonado, cerca de Punta del Este.
Todos estos amistosos de verano se podrán ver por ESPN y Disney Plus.