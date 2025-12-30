Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Amistosos de pretemporada

Fútbol de verano: cuándo juegan Independiente, San Lorenzo y River en Uruguay y dónde verlo

Independiente, San Lorenzo, River, Unión, Colón, Huracán y Atlético Tucumán tomarán parte de la Serie Río de la Plata, en Uruguay, que les servirá de preparación para comenzar el Torneo Apertura a fines de enero.

Por UNO
River jugará dos partidos en Maldonado.

Independiente abrirá la actividad del verano jugando el sábado 10 ante Alianza Lima de Perú, el martes 13 con Millonarios de Colombia y luego el viernes 16 se medirá con Montevideo Wanderers. En todos los casos los encuentros se iniciarán a las 21 y se jugarán en el Parque Viera de Montevideo.

san lorenzo

San Lorenzo también irá a Uruguay para jugar el jueves 14 a las 21 con Deportivo Cúcuta de Colombia, en el estadio Luis Franzini de la capital uruguaya, y el sábado 17 a las 20, en el Parque Viera, con Cerro Porteño de Paraguay.

River será otro de los equipos grandes que cruzará el charco y lo hará para jugar el domingo 11 a las 21 frente a Millonarios de Bogotá y el sábado 17 a las 22 con Peñarol. Ambos encuentros serán en el Campus de Maldonado, cerca de Punta del Este.

Todos estos amistosos de verano se podrán ver por ESPN y Disney Plus.

Los argentinos en la Serie Río de la Plata

  • 10/1 a las 21 Independiente vs. Alianza Lima
  • 11/1 a las 21 River vs. Millonarios
  • 12/1 a las 21 Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
  • 13/1 a las 18.15 Huracán vs. Cerro Porteño
  • 13/1 a las 21 Millonarios vs. Independiente
  • 14/1 a las 18.15 Unión vs. Alianza Lima
  • 14/1 a las 21 San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta
  • 15/1 a las 18.15 Progreso vs. Atlético Tucumán
  • 16/1 a las 18.15 Huracán vs. Deportivo Cúcuta
  • 16/1 a las 21 Montevideo Wanderers vs. Independiente
  • 17/1 a las 18 Defensor Sporting vs. Unión
  • 17/1 a las 20 San Lorenzo vs. Cerro Porteño
  • 17/1 a las 22 River vs. Peñarol
  • 20/1 a las 20 Miramar Misiones vs. Colón
  • 23/1 a las 20 Paysandú vs. Colón

