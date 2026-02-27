Messi en Puerto Rico: gol, demoras en el inicio del amistoso ante Independiente del Valle y caída del 10 en el final del partido

Las Garzas estuvieron a punto de convertir el segundo en el cierre de la primera mitad con un disparo de tiro libre de Lucho Suárez que contuvo el arquero Guido Villar que luego salió lesionado.

Embed - GOL Y SHOW DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI ANTE EL MATAGIGANTES | I. Miami 2-1 IDV | RESUMEN

En el complemento ingresaron los jugadores de la Selección argentina, Messi y De Paul, para darle más profundidad al Inter Miami. Pese a que Independiente del Valle pudo ponerse en ventaja por un mano a mano de Arroyo con Ríos Novo -y su posterior rebote- el arquero de Las Garzas impidió la chance y la historia continuó igualada.

Hasta que, a los 20 minutos, una jugada del uruguayo Suárez nuevamente generó peligro en el área y provocó una mano de Gustavo Cortez para que el árbitro sancionara penal. Lionel Messi fue el encargado de ejecutarlo y su gol le dio el triunfo a Inter Miami.

Partido demorado por un motivo particular y la actuación de la seguridad

El comienzo del encuentro estuvo demorado por un motivo insólito. Al viajar, ambos equipos llevaron indumentarias de color negro para disputar el encuentro. Pese a que se buscaron alternativas para solucionar el problema, el cambio no fue posible y los elencos saltaron al campo luciendo prácticamente iguales.

Casi sobre el final del partido, la nota la dio el cuerpo de seguridad. Cuatro fanáticos invadieron el campo de juego y se dirigieron hacia Lionel Messi para sacarse fotos y saludar al astro argentino. En esa circunstancia, los efectivos de seguridad persiguieron a los jóvenes por el terreno de juego y, al llegar a destino, con el objetivo de quitar rápidamente a los invasores de la cercanía del 10, el brusco movimiento provocó la caída del capitán de la Selección argentina, quien estaba abrazado a uno de los hinchas.