Messi en Puerto Rico: gol, demoras en el inicio del amistoso ante Independiente del Valle y caída del 10 en el final del partido

Lionel Messi marcó un gol en la victoria ante Independiente del Valle en Puerto Rico pero se vio afectado en una circunstancia con el cuerpo de seguridad minutos antes del final del partido

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi se vio en un enredo entre hinchas y seguridad en el partido amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico.

Inter Miami disputó un amistoso ante Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Puerto Rico. El partido resultó con victoria 2 a 1 para el equipo de Javier Mascherano con goles de Santiago Morales y Lionel Messi (de penal) para Las Garzas y de Patrick Mercado para el elenco ecuatoriano.

Inter Miami tenía pendiente este encuentro de pretemporada que se pospuso hace algunos días a causa de una lesión muscular de Lionel Messi. El partido formaba parte del cierre de la gira previa al inicio de la MLS en donde las Garzas recorrieron diversos países del continente americano. En enero, el equipo de Javier Mascherano visitó Perú y cayó 3 a 0 ante Alianza Lima; luego se dirigió a Colombia y fue victoria 2 a 1 ante Atlético Nacional en Medellín, Colombia. El último choque fue el pasado 7 de febrero en Guayaquil, donde el marcador terminó con un empate 2 a 2 ante el Barcelona de Ecuador.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el encuentro amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el encuentro amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico.

La travesía de Lionel Messi en Puerto Rico: gol, demoras y el asedio de la seguridad

El partido se abrió tempranamente en favor del Inter Miami, que no contó desde el inicio ni con Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. A los 15 minutos Santiago Morales puso en ventaja a Las Garzas en el marcador con la asistencia de Luis Suárez. No obstante, un minuto más tarde, Patrick Mercado igualó la historia con un remate certero que no pudo contener el arquero Rocco Ríos Novo.

Las Garzas estuvieron a punto de convertir el segundo en el cierre de la primera mitad con un disparo de tiro libre de Lucho Suárez que contuvo el arquero Guido Villar que luego salió lesionado.

En el complemento ingresaron los jugadores de la Selección argentina, Messi y De Paul, para darle más profundidad al Inter Miami. Pese a que Independiente del Valle pudo ponerse en ventaja por un mano a mano de Arroyo con Ríos Novo -y su posterior rebote- el arquero de Las Garzas impidió la chance y la historia continuó igualada.

Hasta que, a los 20 minutos, una jugada del uruguayo Suárez nuevamente generó peligro en el área y provocó una mano de Gustavo Cortez para que el árbitro sancionara penal. Lionel Messi fue el encargado de ejecutarlo y su gol le dio el triunfo a Inter Miami.

Partido demorado por un motivo particular y la actuación de la seguridad

El comienzo del encuentro estuvo demorado por un motivo insólito. Al viajar, ambos equipos llevaron indumentarias de color negro para disputar el encuentro. Pese a que se buscaron alternativas para solucionar el problema, el cambio no fue posible y los elencos saltaron al campo luciendo prácticamente iguales.

Casi sobre el final del partido, la nota la dio el cuerpo de seguridad. Cuatro fanáticos invadieron el campo de juego y se dirigieron hacia Lionel Messi para sacarse fotos y saludar al astro argentino. En esa circunstancia, los efectivos de seguridad persiguieron a los jóvenes por el terreno de juego y, al llegar a destino, con el objetivo de quitar rápidamente a los invasores de la cercanía del 10, el brusco movimiento provocó la caída del capitán de la Selección argentina, quien estaba abrazado a uno de los hinchas.

