El helicóptero que superó los 400 km/h y rompió récord de velocidad del mundo

Su estructura aerodinámica, junto con un rotor innovador y un potente motor, le permitió desafiar los límites de la velocidad aérea para helicópteros convencionales. La proeza no solo se trató de números. Detrás de esos 400 kilómetros por hora hay horas de preparación, ajustes técnicos y una coordinación impecable entre piloto, copiloto y aeronave. Cada maniobra debía ser calculada al detalle, porque a esa velocidad cualquier error podía ser crítico.

La importancia de este helicóptero para el mundo

El récord fue certificado por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), la autoridad mundial en aviación, que reconoce oficialmente los logros más significativos en vuelo. La hazaña de este helicóptero no solo demostró la capacidad de la aeronave, sino que también puso a Inglaterra en el mapa de la innovación aeronáutica. Fue un momento en que la ingeniería y el coraje humano se encontraron en perfecta sincronía.

A más de 35 años de aquel vuelo, el récord sigue siendo un referente para pilotos y diseñadores de helicópteros. La velocidad alcanzada por Egginton y Clews se convirtió en un símbolo de lo que la combinación de talento, diseño y precisión puede lograr. Es un testimonio del ingenio humano y del esfuerzo que implica llevar la tecnología al límite, con respeto por los riesgos y la perfección técnica que un récord mundial exige.