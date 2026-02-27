River: dirigió la Selección argentina en un Mundial y se postuló como reemplazo de Gallardo

La vuelta de Marcelo Gallardo se dio en el 2024, tras la marcha de un Martín Demichelis peleado con sus jugadores y la hinchada. El Muñeco pidió refuerzos de clase mundial, como Pezzella o Marcos Acuña, y otros nombres muy costosos, algo que marcó su segundo paso en River.

Luego de dos años de constantes eliminaciones dolorosas de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado. Falta de resultados y un estilo de juego que jamás fluyó, colmó la paciencia de la hinchada.

river 3

El Muñeco se fue de River cortando una racha negativa de 3 derrotas consecutivas, ganandole a Banfield con un equipo plagado de juveniles. Ese fue tomado como un mensaje para los jugadores marcados por los hinchas como culpables del mal rendimiento.

Desde el anuncio de Marcelo Gallardo sobre su salida de River, sonaron estos nombres:

Eduardo Coudet: Técnico del Alavés, favorito de la dirigencia.

Hernan Crespo: Técnico del Sao Pablo.

Diego Platence y Pablo Aimar: Cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Ramón Díaz: Sin equipo.

El nombre que sorprendió a todo el mundo fue Jorge Sampaoli, que se postuló solo e hizo llegar con su representante a la dirigencia de River que estaba interesado en ocupar el cargo que dejó vacío Marcelo Gallardo.

Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli tiene un recorrido muy grande, destacandose especialmente en Francia, pero el resto de los equipos en los que estuvo (en su mayoría), inclusive en la Selección argentina, estuvieron empañados por sus polémicas maneras.

A pesar de que se postuló para dirigir a River y su amplia trayectoria, Jorge Sampaoli no corre como una opción real. Todo apunta a que el Chacho Coudet sería quien ocupe el cargo.

"Se puso a llorar": el momento más difícil en el vestuario con el anuncio de Gallardo

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en F90, programa de ESPN, el clima en el vestuario de River fue de total incredulidad. La decisión, calificada como indeclinable, quebró emocionalmente a varios referentes.

El momento de mayor tensión se vivió con Lucas Martínez Quarta. El Chino, que es el tercer capitán por detrás de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, debutó profesionalmente de la mano de Gallardo y no pudo contener las lágrimas al escuchar que el ciclo del DT más ganador de la historia del club llegaba a su fin.

martinez quarta

"Hubo uno de los referentes del plantel de River que se quebró y lloró", comenzó el periodista. Mientras sus compañeros se inclinaban por el 10 colombiano, el periodista reveló: "Lucas Martínez Quarta. Es fanático de River...".

"Me parece que Martínez Quarta no rindió como se esperaba de un jugador que viene desde Europa. Se debe sentir un poco responsable de esta salida", analizó el Chavo Fucks tras la información.