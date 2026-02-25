Marcelo Gallardo es buscado por un equipo histórico a horas de anunciar su salida de River

Que todos desean una victoria, no hace falta aclararlo; pero representa, también, el adiós al técnico más ganador del Millonario, aunque esta vez el rey se va de capa caída.

De algo no hay dudas, el Monumental volverá a ser una fiesta donde el homenaje, la melancolía y el recuerdo serán protagonistas con el objetivo que las sombras de este segundo proceso no puedan opacar lo que es Marcelo Gallardo para el hincha del Más Grande.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo no pudo replicar lo de su primera experiencia en River.

Marcelo Gallardo es buscado por un gigante a horas de anunciar su salida de River

Vasco da Gama busca incorporar a Marcelo Gallardo como entrenador teniendo en cuenta que disputará la próxima Copa Sudamericana y necesita un técnico que sepa de jugar torneos internacionales. El Muñe en River ganó siete títulos internacionales:

Copa Sudamericana 2014.

Recopa Sudamericana 2015.

Copa Libertadores 2015.

Suruga Bank Championship 2015.

Recopa Sudamericana 2016.

Copa Libertadores 2018.

Recopa Sudamericana 2019.

Marcelo Gallardo en Madrid Marcelo Gallardo en Madrid: una imagen que nadie podrá borrar.

Como el jueves dejará de ser técnico del Millo, a partir del viernes - aunque parece más probable que sea desde el fin de semana - Gallardo podrá reunirse con los dirigentes del club brasileño para comenzar a planificar un futuro en conjunto.

En el campeonato de Brasil el Vasco da Gama estuvo, en las últimas fechas, peleando el descenso en un torneo muy competitivo donde los equipos pueden estar en los últimos puestos, pero con la posibilidad de clasificar finalmente a la Copa Sudamericana. Actualmente, tras disputarse tres fechas, marcha en la posición 17 con tan solo 1 punto.

La dirigencia que se mostró interesada por el entrenador argentino despidió a Fernando Diniz y necesita de manera imperiosa conseguir un técnico ganador; es por eso que también están en carpeta Artur Jorge y Renato Gaúcho.