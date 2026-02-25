Rodrigo Atencio: la ascendencia de Berti en el grupo y la fortaleza de un Independiente Rivadavia que pisa fuerte

festejo-independiente-rivadavia1 Independiente Rivadavia le ganó un partidazo a Independiente de Avellaneda en el Gargantini.

Solo una caída, ante Belgrano. Un golpe de realidad necesario para seguir creciendo. Post derrota ante el Pirata, el equipo se reunió para poner las cartas sobre la mesa. "Hablamos con el cuerpo técnico de seguir por el mismo camino, de seguir bien. Que el partido fue para darnos cuenta para qué estábamos. Belgrano es un gran equipo, un gran rival y para nosotros fue un cachetazo de decir ‘este el nivel al que tenemos que estar’".

Pese al tropiezo, Independiente Rivadavia demostró una fuerza arrolladora para levantarse. Así lo hizo saber ante el Rojo y es por eso que, para Atencio, el equipo empieza a dar que hablar entre sus rivales. "Todos los equipos nos empiezan a mirar de otra manera, nos respetan por la forma de jugar nuestra. No somos un equipo más. Todos los partidos son una final".

Rodrigo Atencio y su decisión de jugar en Independiente Rivadavia luego de su paso por el fútbol de Brasil

Rodrigo Atencio llegó a Independiente Rivadavia proveniente de Sport Club do Recife de Brasil. El extremo de 23 años también tuvo paso por Central Córdoba de Santiago del Estero (allí fue campeón de la Copa Argentina en 2024) y por Independiente de Avellaneda.

rodrigo atencio lepra Rodrigo Atencio entrenando con la Lepra. Foto: Gentileza.

Llegar a la Lepra y regresar al fútbol argentino fue un deseo que se gestó cuando sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie el año pasado, algo que le impidió desenvolverse en su plenitud en el fútbol carioca. "Fue una decisión personal el volver para Argentina. En Brasil, después de la lesión, la pasé un poco mal. La prioridad era volver a Argentina y lo que me llamó la atención de Independiente Rivadavia fue el club. Hablé con varios compañeros que ya estaban acá (Florentín y Vázquez) y me dijeron que el club estaba muy ordenado y muy bien. Y después tenía la motivación de jugar Copa Libertadores", sostuvo Atencio sobre su decisión de firmar con el Azul.

La lesión fue una circunstancia en su vida que lo marcó y por eso, post partido ante el Rojo, a Atencio lo inundó la emoción de volver a reencontrarse con su fútbol de alto nivel. "Necesitaba volver a sentirme jugador y, después de Independiente, salí emocionado por eso. Además extrañaba la pasión del hincha del fútbol argentino. No se compara con nada en el mundo. Me moría de ganas de volver".

rodrigo atencio brsil Rodrigo Atencio jugando en el fútbol brasileño.

Un aspecto le sorprendió a Rodrigo Atencio al llegar a Independiente Rivadavia en el último mercado de pases: "Lo que vi apenas llegué al club fue la intesidad en los entrenamientos. De los clubes que estuve, en ninguno se entrenaba así. Yo vine sin hacer pretemporada y me costó un poco al principio. Nosotros acá como entrenamos, jugamos. Lo que se ve en los partidos es como nosotros entrenamos. Siempre al cien".

La ascendencia de Alfredo Berti en el plantel de Independiente Rivadavia

Sin dudas, el creador del espíritu de este Independiente Rivadavia es el entrenador Alfredo Berti. Su injerencia sobre los futbolistas y su capacidad de hacerlos rendir al máximo son algunas de las virtudes que distinguen al DT en el transitar actual del Azul.

alfredo berti lepra Alfredo Berti es muy importante para el plantel de Independiente Rivadavia.

“Siempre Berti nos mantiene al cien, él siempre nos habla de que todos somos importantes: los once que inician, los que estamos en el banco, los que quedan afuera. Todos tienen la misma importancia y más con la seguidilla de partidos. Él siempre nos dice que tenemos que estar preparados porque, cuando nos toque, tenemos que rendir y así se viene dando. El grupo está a muerte con él y su cuerpo técnico", señaló Rodrigo Atencio sobre el técnico de la Lepra.

En ese sentido, agregó: "A Berti lo asimilo mucho con Omar De Felippe, que lo tuve en Central Córdoba, y fue futbolísticamente como un papá para mí. La forma de entrenar que él tenía también era siempre al cien. No le importaba si venías siendo titular: si él veía que en la semana otro jugador estaba bien y no venía jugando, lo metía. Valoro mucho eso de los dos, son iguales en el sentido de que, si te ven bien, te ponen. Eso es muy bueno para la confianza del jugador porque te dan la oportunidad".

campeon copa arg atencio Rodrigo Atencio fue campeón con Central Córdoba de la Copa Argentina 2024.

Una confesión más que Atencio hizo sobre Omar De Felippe fue ser el artífice de su posición actual en el campo de juego: "La posición en la que estoy jugando ahora me la descubrió De Felippe, yo era más interno o enganche. Como ya no se juega con enganche, el entrenador me dijo que jugara de extremo por derecha. Él me dio la confianza y ahí ya quedé".

Rodrigo Atencio estuvo en el equipo campeón de Central Córdoba en la Copa Argentina 2024. Actualmente se encuentra en el elenco que es el campeón vigente. Sobre qué tiene que tener un equipo para coronarse, el extremo indicó: "Yo veo que este Independiente es muy parecido a Central Córdoba en el que estuve cuando salimos campeones. Se parecen en la unión del grupo: somos todos iguales tirando para el mismo lado. Esa es la fortaleza nuestra y lo hace al equipo jugar estos partidos. También la humilidad de mejorar en cada partido".