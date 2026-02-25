Real Madrid vs Benfica en un partido picante: horario y dónde ver en vivo los encuentros de Champions League

Más allá del duelo futbolístico que se llevará adelante a partir de las 17 (hora de Argentina) en el Santiago Bernabéu cuando el Real Madrid y el Benfica salten a la cancha, habrá un enfrentamiento que promete ser histórico. El resultado del partido de ida, con victoria del conjunto español por 1 a 0, casi quedó en segundo plano.
Es que los jugadores se sacaron chispas luego que Vinicius Júnior acusara a Gianluca Prestianni de haberle expresado un insulto racista, lo que desencadenó una serie de reacciones de los madridistas en contra del argentino; además, la UEFA comenzó una investigación y decidió sancionarlo provisoriamente, por lo que no podrá jugar contra el Real Madrid en el partido de vuelta deChampions League.
Los dirigidos por José Mourinho esperarán hasta último momento a que la UEFA habilite a Gianluca Prestianni para participar del partido de vuelta de la Champions League en un encuentro que promete disputarse tanto desde lo físico y estratégico como en lo mental. La personalidad de los jugadores, tanto del Real Madrid como del conjunto portugués, así lo evidencian.
Es así que los otros duelos de la jornada quedan algo opacados porque todas las miradas se las llevará el encuentro que se disputará en España. Además, el resultado está totalmente abierto porque en Portugal los Blancos se impusieron por 1 a 0 gracias al gol de Vinicius Júniors, pero en esta oportunidad no contarán con Kylian Mbappé, lesionado.
Los hinchas del Real Madrid presentarán un mosaico con dos mensajes: "No al racismo" y "Respect".
En los partidos disputados en la jornada del martes ya consiguieron su boleto a octavos de final: Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt.
Atlético Madrid 4 - Brujas 1. Resultado global: 7 - 4.