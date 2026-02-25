Real Madrid vs Benfica en un partido picante: horario y dónde ver en vivo los encuentros de Champions League

Real Madrid - Benfica Un duelo que promete: Real Madrid - Benfica.

Real Madrid vs Benfica en un partido picante

Los dirigidos por José Mourinho esperarán hasta último momento a que la UEFA habilite a Gianluca Prestianni para participar del partido de vuelta de la Champions League en un encuentro que promete disputarse tanto desde lo físico y estratégico como en lo mental. La personalidad de los jugadores, tanto del Real Madrid como del conjunto portugués, así lo evidencian.

Es así que los otros duelos de la jornada quedan algo opacados porque todas las miradas se las llevará el encuentro que se disputará en España. Además, el resultado está totalmente abierto porque en Portugal los Blancos se impusieron por 1 a 0 gracias al gol de Vinicius Júniors, pero en esta oportunidad no contarán con Kylian Mbappé, lesionado.

Los hinchas del Real Madrid presentarán un mosaico con dos mensajes: "No al racismo" y "Respect".

En los partidos disputados en la jornada del martes ya consiguieron su boleto a octavos de final: Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt.

Atlético Madrid 4 - Brujas 1. Resultado global: 7 - 4.

Bayer Leverkusen 0 - Olympiacos 0. Resultado global: 2 - 0.

Newcastle United 3 - Qarabag Agdam 2. Resultado global: 9 - 3.

Inter Milan 1 - Bodo Glimt 2. Resultado global: 2 - 5.

Luis Enrique El PSG de Luis Enrique buscará mantener la ventaja frente al Mónaco.

Además de Real Madrid - Benfica, toda la agenda de Champions League

Todos los horarios corresponden a Argentina: