El jefe de Franco Colapinto respaldó una modificación en la Fórmula 1 que promete revolucionarla

En diálogo con Sky Sports, Flavio Briatore fue consultado la idea de llevar a 12 los Sprints, pero sorprendió con su respuesta: "Aún mejor, 24. De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes".

"Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes? Con el formato tradicional, los viernes no hay nada interesante para los aficionados. Los entrenamientos libres son puras pruebas que sólo los ingenieros saben sacarle partido. No hay nada en juego, no hay competición y es lo que deberían buscar", analizó el jefe de Franco Colapinto en Alpine.

Flavio Briatore

Las razones para apoyar el cambio de la Fórmula 1

Además, Flavio Briatore también pensó en los fanáticos que lo siguen por televisión: "Con un formato con Sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de Sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1) que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana. Haciendo eso, queremos demostrar a nuestros clientes que los viernes pueden ser divertidos en el circuito también”, manifestó.

En cuanto al menor tiempo de probar piezas nuevas, también mostró una interesante postura: "Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición".

GP de Shanghai El Sprint de la temporada 2026 se realizará en el Gran Premio de Shanghai.

Los Sprint de la Fórmula 1