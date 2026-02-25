El jefe de Franco Colapinto respaldó una modificación en la Fórmula 1 que promete revolucionarla

Eso es, justamente, lo que buscan los directivos de la Máxima: mantener el interés de los fanáticos fieles y, al mismo tiempo, generar un nuevo mercado con personas que se acercan de a poco al deporte motor.
Flavio Briatore respaldó una modificación en la Fórmula 1 que promete revolucionarla
Actualmente el cronograma de la Fórmula 1 contempla 6 carreras Sprint, pero se está evaluando duplicar su número; es decir, que sean 12 las competencias rápidas. Esto permitirá que los pilotos tengan la oportunidad de sumar más puntos y correr en tiempos de competencia, mientras que los fanáticos podrán disfrutar de jornadas cargadas de competencia y velocidad.
En diálogo con Sky Sports, Flavio Briatore fue consultado la idea de llevar a 12 los Sprints, pero sorprendió con su respuesta: "Aún mejor, 24. De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes".
"Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes? Con el formato tradicional, los viernes no hay nada interesante para los aficionados. Los entrenamientos libres son puras pruebas que sólo los ingenieros saben sacarle partido. No hay nada en juego, no hay competición y es lo que deberían buscar", analizó el jefe de Franco Colapinto en Alpine.
Las razones para apoyar el cambio de la Fórmula 1
Además, Flavio Briatore también pensó en los fanáticos que lo siguen por televisión: "Con un formato con Sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de Sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1) que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana. Haciendo eso, queremos demostrar a nuestros clientes que los viernes pueden ser divertidos en el circuito también”, manifestó.
En cuanto al menor tiempo de probar piezas nuevas, también mostró una interesante postura: "Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición".