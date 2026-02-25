"No sabés leer": las hijas de Diego Maradona salieron con los tapones de punta contra Macri

Bajando un poco la tonalidad de sus expresiones, es que la hija menor de Maradona le pidió disculpas a los hijos de Macri, pero manifestó que piensa igual que su padre. Fue así que agregó: "La gente que no tuvo los huevos bien ubicado para decirle a mi papá lo que sentía en la cara, ya está, tiempo vencido, mostró".

"Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa", concluyó Giannina Maradona.

Dalma - Diego - Gianinna Las hijas de Diego Maradona salieron a bancarlo, una vez más.

Dalma sobre Diego Maradona: "Orgullo me da ser su hija"

Dalma se sumó a los dichos de su hermana menor y reflexionó: "Cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, siga hablando horrible en cada oportunidad"; haciendo referencia que Diego Maradona lo catalogó como "el Cartonero Baéz".

También se solidarizó con las hijas de Mauricio Macri: "Por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal ahora y cuando lo tenían en frente se le fruncía el culo!".

Y para terminar, lanzó una nueva reflexión sobre Diego Maradona: "Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija".

Mauricio Macri tiene cuatro hijos:

De su primer matrimonio con Ivonne Bordeu: Agustina, Gimena y Francisco.

De su segundo matrimonio con Juliana Awada: Antonia Macri.

