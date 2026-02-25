Inicio Ovación Fútbol Diego Maradona
Defendieron al 10

"No sabés leer": las hijas de Diego Maradona salieron con los tapones de punta contra Macri

Mauricio Macri reveló porqué Diego Maradona no fue técnico de Boca refiriéndose a adicciones y faltazos; las hijas del 10 no se lo perdonaron

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mauricio Macri participó de una entrevista en La Fábrica del Podcast donde, entre otros tantos temas, manifestó que Diego Maradona "estaba tan mal por las adicciones que ni podía patear un penal" (haciendo referencia a que en 1996 erró cinco penales consecutivos) y que el 10 se postuló como técnico de Boca Juniors, decisión que no fue aceptada.

Sus declaraciones no fueron bien aceptadas por las hijas de Diego, Giannina y Dalma, quienes se expresaron en las redes sociales y apuntaron sin filtro contra el ex presidente del Xeneize y de la Nación.

Dalma - Diego - Gianinna
Diego Maradona junto a sus hijas, quienes siempre lo apoyaron.

Giannina, la hija menor de Diego Maradona, apuntó contra Macri

Giannina fue la primera en dedicarle un mensaje a Mauricio Macri en su cuenta de Instagram: "No sabés leer y fuiste presidente. Después llamas a mi mama para pedir perdón. Andáte a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato".

Bajando un poco la tonalidad de sus expresiones, es que la hija menor de Maradona le pidió disculpas a los hijos de Macri, pero manifestó que piensa igual que su padre. Fue así que agregó: "La gente que no tuvo los huevos bien ubicado para decirle a mi papá lo que sentía en la cara, ya está, tiempo vencido, mostró".

"Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa", concluyó Giannina Maradona.

Las hijas de Diego Maradona salieron a bancarlo, una vez más.

Dalma sobre Diego Maradona: "Orgullo me da ser su hija"

Dalma se sumó a los dichos de su hermana menor y reflexionó: "Cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, siga hablando horrible en cada oportunidad"; haciendo referencia que Diego Maradona lo catalogó como "el Cartonero Baéz".

También se solidarizó con las hijas de Mauricio Macri: "Por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal ahora y cuando lo tenían en frente se le fruncía el culo!".

Y para terminar, lanzó una nueva reflexión sobre Diego Maradona: "Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija".

Mauricio Macri tiene cuatro hijos:

  • De su primer matrimonio con Ivonne Bordeu: Agustina, Gimena y Francisco.
  • De su segundo matrimonio con Juliana Awada: Antonia Macri.

Diego Maradona fue padre de cinco hijos reconocidos:

  • De su matrimonio con Claudia Villafañe: Dalma y Gianinna.
  • Con Cristiana Sinagra: Diego Sinagra (Diego Armando Jr.)
  • Con Valeria Sabalain: Jana Maradona.
  • Con Verónica Ojeda: Diego Fernando Maradona.

