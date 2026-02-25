"No sabés leer": las hijas de Diego Maradona salieron con los tapones de punta contra Macri

Sus declaraciones no fueron bien aceptadas por las hijas de Diego, Giannina y Dalma, quienes se expresaron en las redes sociales y apuntaron sin filtro contra el ex presidente del Xeneize y de la Nación.
Giannina, la hija menor de Diego Maradona, apuntó contra Macri
Giannina fue la primera en dedicarle un mensaje a Mauricio Macri en su cuenta de Instagram: "No sabés leer y fuiste presidente. Después llamas a mi mama para pedir perdón. Andáte a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato".
Bajando un poco la tonalidad de sus expresiones, es que la hija menor de Maradona le pidió disculpas a los hijos de Macri, pero manifestó que piensa igual que su padre. Fue así que agregó: "La gente que no tuvo los huevos bien ubicado para decirle a mi papá lo que sentía en la cara, ya está, tiempo vencido, mostró".
"Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa", concluyó Giannina Maradona.
Dalma sobre Diego Maradona: "Orgullo me da ser su hija"
Dalma se sumó a los dichos de su hermana menor y reflexionó: "Cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, siga hablando horrible en cada oportunidad"; haciendo referencia que Diego Maradona lo catalogó como "el Cartonero Baéz".
También se solidarizó con las hijas de Mauricio Macri: "Por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal ahora y cuando lo tenían en frente se le fruncía el culo!".
Y para terminar, lanzó una nueva reflexión sobre Diego Maradona: "Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija".
Mauricio Macri tiene cuatro hijos:
De su primer matrimonio con Ivonne Bordeu: Agustina, Gimena y Francisco.
De su segundo matrimonio con Juliana Awada: Antonia Macri.
Diego Maradona fue padre de cinco hijos reconocidos:
De su matrimonio con Claudia Villafañe: Dalma y Gianinna.
Con Cristiana Sinagra: Diego Sinagra (Diego Armando Jr.)