La China Suárez la rompe con su último y apasionante thriller
La trama de la película Linda gira en torno a una joven de gran belleza y personalidad magnética que, como un favor a su prima Lorena, acepta trabajar temporalmente como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada de la zona norte.
Linda, como la llaman, ejerce un inusual magnetismo sobre cada miembro de la familia, utilizando su atractivo de manera sutil, pero a la vez quedando atrapada entre los sentimientos de atracción y compasión que comienza a desarrollar por ellos.
Disney Plus: de qué trata la película Linda
La sinopsis oficial de la película Linda revela: "Una joven cautivante de gran belleza, comienza a trabajar como empleada doméstica en una casa de clase alta en zona norte. No es empleada doméstica, pero le está haciendo el favor a su prima Lorena".
Consciente de su encanto, maneja discretamente ese poder de seducción con cada uno por separado, pero se va enredando en la atracción y la pena que siente por ellos.
Linda descubre que detrás de esas aparentes vidas felices, hay algo más complejo.
Disney Plus: reparto de la película Linda
- Eugenia Suárez
- Julieta Cardinali
- Rafael Spregelburd
- Minerva Casero
- Felipe Otaño
- Agustín Della Corte.
