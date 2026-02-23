La China Suárez la rompe con su último y apasionante thriller

Linda, película que tuvo su World Premiere en el 49ºFestival Internacional de Cine de Toronto, en la sección Discovery, dedicada a nuevos directores, cuenta la historia de una joven cautivante de gran belleza que comienza a trabajar como empleada doméstica en una casa de clase alta en zona norte.

Disney Plus: de qué trata la película Linda

La sinopsis oficial de la película Linda revela: "Una joven cautivante de gran belleza, comienza a trabajar como empleada doméstica en una casa de clase alta en zona norte. No es empleada doméstica, pero le está haciendo el favor a su prima Lorena".

Consciente de su encanto, maneja discretamente ese poder de seducción con cada uno por separado, pero se va enredando en la atracción y la pena que siente por ellos.

Linda descubre que detrás de esas aparentes vidas felices, hay algo más complejo.

Disney Plus: reparto de la película Linda

Eugenia Suárez

Julieta Cardinali

Rafael Spregelburd

Minerva Casero

Felipe Otaño

Agustín Della Corte.

Tráiler de la película Linda