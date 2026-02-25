De la frustración en River a la gloria en Boca: los goles de Adam Bareiro que emulan a un histórico

Boca Juniors sufre una acefalía de goles de sus delanteros centrales que sorprende y preocupa porque, además de no convertir, son propensos a lesiones. Es por eso que Juan Román Riquelme no se quedó con las manos cruzadas y salió a buscar a un ex River Plate: Adam Bareiro.
Los goles de Adam Bareiro en Boca amulan a un histórico
Tan solo 58 minutos le bastaron a Adam Bareiro para convertir sus dos primeros goles para Boca; para colmo, goles de 9, del clásico centro delantero. Tarea que no lograron concretar Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson ni Miguel Merentiel (en el último tiempo).
El primer gol llegó tras un centro desde la izquierda: el paraguayo irrumpió por el corazón del área y definió de carambola. El segundo fue con la misma fórmula: otro envío por ese sector y el delantero se elevó por encima de todos para cabecear con furia y calidad una pelota que terminó en el fondo de la red. Ambos tantos hicieron recordar al Gran Goleador: Martín Palermo.
No obstante, hubo una gran diferencia enorme con El Titán porque luego del segundo gol Adam Bareiro se plantó frente a las cámaras e hinchas del Xeneize para celebrar como lo hacía habitualmente Juan Román Riquelme en los momentos críticos ya que festejó como el Topo Gigio: "Le dedico (el gol) a Román que tuvo una confianza increíble para mí, fueron semanas de muchas charlas con ellos, tenía muchas ganas de venir a Boca. Esos goles son para él y la gente de Boca".
De la frustración en River a la gloria en Boca
"La gloria en Boca" es un poco exagerado, hay que ser consciente de eso, sin embargo si se compara con lo que realizó en su pasó - muy frustrado - por River no suena tan descabellado.
El paraguayo defendió la camiseta del Millonario en el segundo semestre de 2024, período en el que disputó 16 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores sin poder convertir.
Sin embargo, en su debut con la camiseta del Xeneize marcó a los 41 y a los 58 minutos, dejó muy buenas impresiones y se retiró reemplazado a los 69 por Iker Zufiaurre, bajo una lluvia de aplausos.
El goleador de Boca manifestó su alegría
Adam Bareiro habló con TyC Sports donde manifestó sus sensaciones después de un debut soñado: "Estoy muy feliz de volver a la Argentina, creo que se vio dentro de la cancha. Estoy feliz porque este club tan grande tuvo confianza en mí. Contento, disfrutando y es de acá para adelante".
"No dudé en venir, quiero que mis hijos crezcan en su país, me siento querido en Boca. Si te viene a buscar Boca, no le podés decir que no", expresó el goleador en su regreso al país.
Además, se encargó de aclarar: "No lo tomo como una revancha porque son etapas diferentes de mi carrera". Y agregó: Yo quería este debut, quería demostrarle a la gente de Boca que esta es una de las oportunidades más grandes de mi carrera".
Bareiro llegó a River luego que pagaran cuatro millones y medio de dólares, por pedido de Martín Demichelis, quien fue despedido a los pocos días. Luego llegó Marcelo Gallardo, pero no lo tuvo en cuenta. A Boca llegó por tres millones de dólares y con goles bajo el brazo, algo que en el Millonario nunca sucedió.