De la frustración en River a la gloria en Boca: los goles de Adam Bareiro que emulan a un histórico

El primer gol llegó tras un centro desde la izquierda: el paraguayo irrumpió por el corazón del área y definió de carambola. El segundo fue con la misma fórmula: otro envío por ese sector y el delantero se elevó por encima de todos para cabecear con furia y calidad una pelota que terminó en el fondo de la red. Ambos tantos hicieron recordar al Gran Goleador: Martín Palermo.

No obstante, hubo una gran diferencia enorme con El Titán porque luego del segundo gol Adam Bareiro se plantó frente a las cámaras e hinchas del Xeneize para celebrar como lo hacía habitualmente Juan Román Riquelme en los momentos críticos ya que festejó como el Topo Gigio: "Le dedico (el gol) a Román que tuvo una confianza increíble para mí, fueron semanas de muchas charlas con ellos, tenía muchas ganas de venir a Boca. Esos goles son para él y la gente de Boca".

Adam Bareiro Boca le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta.

De la frustración en River a la gloria en Boca

"La gloria en Boca" es un poco exagerado, hay que ser consciente de eso, sin embargo si se compara con lo que realizó en su pasó - muy frustrado - por River no suena tan descabellado.

El paraguayo defendió la camiseta del Millonario en el segundo semestre de 2024, período en el que disputó 16 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores sin poder convertir.

Sin embargo, en su debut con la camiseta del Xeneize marcó a los 41 y a los 58 minutos, dejó muy buenas impresiones y se retiró reemplazado a los 69 por Iker Zufiaurre, bajo una lluvia de aplausos.

Adam Bareiro Lo festeja Adam Bareiro y lo grita todo Boca. Foto: Pablo Yapura.

El goleador de Boca manifestó su alegría

Adam Bareiro habló con TyC Sports donde manifestó sus sensaciones después de un debut soñado: "Estoy muy feliz de volver a la Argentina, creo que se vio dentro de la cancha. Estoy feliz porque este club tan grande tuvo confianza en mí. Contento, disfrutando y es de acá para adelante".

"No dudé en venir, quiero que mis hijos crezcan en su país, me siento querido en Boca. Si te viene a buscar Boca, no le podés decir que no", expresó el goleador en su regreso al país.

Además, se encargó de aclarar: "No lo tomo como una revancha porque son etapas diferentes de mi carrera". Y agregó: Yo quería este debut, quería demostrarle a la gente de Boca que esta es una de las oportunidades más grandes de mi carrera".

Embed ¡La palabra del ganador del #PremioAXION!



Escuchá a Adam Bareiro, tras la victoria de @BocaJrsOficial ante Gimnasia de Chivilcoy #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/AIXqSpodfH — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 25, 2026

Bareiro llegó a River luego que pagaran cuatro millones y medio de dólares, por pedido de Martín Demichelis, quien fue despedido a los pocos días. Luego llegó Marcelo Gallardo, pero no lo tuvo en cuenta. A Boca llegó por tres millones de dólares y con goles bajo el brazo, algo que en el Millonario nunca sucedió.