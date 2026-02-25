El remanente de entradas para el Acto Central de Vendimia sale a la venta este mediodía

Fiesta Nacional de la Vendimia-Vendimia 2023.jpg Mañana miércoles salen los remantes para sábado y domingo. Quedan tickets para el lunes y martes.

Fiesta de la Vendimia: venta para el público mendocino

El público mendocino podrá adquirir el remanente de entradas desde este miércoles 25, a partir de las 13.

Valores Acto Central:

Malbec: $42.000

Cabernet Sauvignon: $28.000

Chardonnay: $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

Tempranillo 1 y 5: $28.000

Bonarda: $14.000

Valores Repetición:

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000

Puntos de canje

Tras la compra online será obligatorio realizar el canje por la entrada física. El trámite podrá efectuarse desde el lunes 2 de marzo en los siguientes puntos:

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Casa de la Cultura de San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.

Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Aún quedan entradas para el lunes y martes

Aún quedan localidades disponibles para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo, jornadas que incluirán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

El lunes 9 actuarán el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Q’Lokura y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos.

El martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Valores por noche:

Malbec: $65.000

Cabernet Sauvignon: $55.000

Chardonnay: $35.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

Tempranillo 1 y 5: $45.000

Bonarda: $35.000

Abonos para ambas noches:

Malbec: $120.000

Cabernet Sauvignon: $100.000

Chardonnay: $60.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000

Tempranillo 1 y 5: $80.000

Bonarda: $60.000

De este modo, la Vendimia 2026 volverá a convocar a miles de personas en el Teatro Griego, con una propuesta artística que promete emoción, identidad y un gran despliegue escénico.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza