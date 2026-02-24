Este lunes 26 de febrero comenzó una nueva edición del Paseo Federal de Vendimia 2024, y la Municipalidad de San Rafael ya tiene todo preparado para representar al departamento en el Polideportivo Municipal de Lavalle.
San Rafael listo para vivir el Paseo Federal de Vendimia 2024
Los equipos de trabajo finalizaron el montaje del stand institucional, donde se promocionará a la soberana Azul Antolinez, candidata al cetro vendimial provincial, junto con los principales atractivos turísticos y culturales de la municipalidad de San Rafael.
Hasta el miércoles 28, los visitantes podrán recorrer el espacio sanrafaelino y disfrutar propuestas vinculadas a las tradiciones, gastronomía regional, vitivinicultura, juegos interactivos y experiencias pensadas para mostrar la identidad del departamento.
Presentación artística y adelanto de la Vendimia Departamental
Además de la actividad permanente del stand, se realizó la presentación artística oficial de San Rafael. Sobre el escenario se mostrará un fragmento de la Vendimia Departamental 2024 “Tierra de Sueños”, con la participación del staff de vendimia y del Ballet Folklórico Municipal, quienes ofrecerán una puesta en escena que anticipa la celebración que vivió el departamento el pasado 3 de febrero.