San Rafael listo para vivir el Paseo Federal de Vendimia 2024

San Rafael inicia su participación en el Paseo Federal de Vendimia

Los equipos de trabajo finalizaron el montaje del stand institucional, donde se promocionará a la soberana Azul Antolinez, candidata al cetro vendimial provincial, junto con los principales atractivos turísticos y culturales de la municipalidad de San Rafael.

Paseo Federal (3)

Hasta el miércoles 28, los visitantes podrán recorrer el espacio sanrafaelino y disfrutar propuestas vinculadas a las tradiciones, gastronomía regional, vitivinicultura, juegos interactivos y experiencias pensadas para mostrar la identidad del departamento.