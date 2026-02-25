Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Se viene un partido especial para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima tras jugar con Independiente de Avellaneda, visitará a Boca en la Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tras jugar ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Víctor Legrotglie, y por la 8va fecha de la Zona A del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima jugará ante uno de los grandes del fútbol argentino. Se enfrentará ante Boca Juniors en La Bombonera, algo que no hace desde la época de los viejos nacionales.

El encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputará el sábado 28 de febrero desde las 17.45.

El Lobo deber&aacute; jugar con Boca en La Bombonera.

El Lobo deberá jugar con Boca en La Bombonera.

Está claro que es un partido especial jugar en La Bombonera, para algunos jugadores será la primera vez que lo hacen frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Será el primer encuentro de visitante ante uno de los grandes. De local jugó con San Lorenzo e Independiente de Avellaneda.

La última vez que jugaron en la Bombonera

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentarán después de 43 años en la Bombonera. La última vez que se vieron las caras fue el 13 de marzo de 1983. Ese día ganó el Xeneize por 2 a 1.

Oscar Ramón Fornari marcó el gol del Lobo, equipo que era conducido por Enrique Fernández, mientras que los goles del Xeneize -que era dirigido por Carmelo Faraone-los marcaron Jorge Domínguez y Ricardo Gareca.

El cruce entre Gimnasia y Esgrima y Boca en el Malvinas Argentinas

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Nacional de 1983. El partido se disputó el 10 de abril de ese año en el estadio Malvinas Argentinas. Al Blanquinegro lo dirigía Enrique Fernández y el DT xeneize era Jorge Domínguez.

El gol del Mensana lo marcó el recordado Juan Gilberto Funes, mientras que para el Auriazul anotó Carlos Alberto Mendoza.

