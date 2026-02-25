Se viene un partido especial para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Será el primer encuentro de visitante ante uno de los grandes. De local jugó con San Lorenzo e Independiente de Avellaneda.

La última vez que jugaron en la Bombonera

Gimnasia y Esgrima y Boca se enfrentarán después de 43 años en la Bombonera. La última vez que se vieron las caras fue el 13 de marzo de 1983. Ese día ganó el Xeneize por 2 a 1.

Oscar Ramón Fornari marcó el gol del Lobo, equipo que era conducido por Enrique Fernández, mientras que los goles del Xeneize -que era dirigido por Carmelo Faraone-los marcaron Jorge Domínguez y Ricardo Gareca.

El cruce entre Gimnasia y Esgrima y Boca en el Malvinas Argentinas

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Nacional de 1983. El partido se disputó el 10 de abril de ese año en el estadio Malvinas Argentinas. Al Blanquinegro lo dirigía Enrique Fernández y el DT xeneize era Jorge Domínguez.

El gol del Mensana lo marcó el recordado Juan Gilberto Funes, mientras que para el Auriazul anotó Carlos Alberto Mendoza.

.