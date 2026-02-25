El pronóstico del tiempo indica que sigue el descenso de temperatura con aire fresco del sur

La especialista en el tiempo aseguró que este miércoles es ideal para disfrutar y para realizar actividades al aire libre.

El pronóstico del tiempo anticipa tormentas

Desde este miércoles se esperan algunas precipitaciones en Uspallata y posiblemente en la alta montaña, pero la coordinación del Paso Cristo Redentor indicó que no afectaría el tránsito en esa zona.

Pero según el pronóstico del tiempo, las tormentas en el resto de la provincia comenzarán en la noche del jueves, se extenderán durante el viernes y terminarán el sábado, y algunas zonas estarán más afectadas por posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo.