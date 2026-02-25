El pronóstico del tiempo indica que sigue el descenso de temperatura con aire fresco del sur

El viento del sur se mantiene presente en Mendoza y provoca el descenso de las temperaturas, según el pronóstico del tiempo. Parte de la provincia amaneció con nubosidad, pero hacia la tarde se despejará. Alertaron que desde la noche del jueves y hasta el sábado puede haber tormentas.
"El cielo está cubierto en el Sur provincial, en el Valle de Uco, y en el Este", dijo la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo en su reporte matutino en Radio Nihuil.
Detalló que esta condición se terminará hacia la tarde, cuando el cielo estará despejado y se espera un leve descenso de la temperatura máxima que llegará a 27 grados durante la tarde.
La especialista en el tiempo aseguró que este miércoles es ideal para disfrutar y para realizar actividades al aire libre.
El pronóstico del tiempo anticipa tormentas
Desde este miércoles se esperan algunas precipitaciones en Uspallata y posiblemente en la alta montaña, pero la coordinación del Paso Cristo Redentor indicó que no afectaría el tránsito en esa zona.
Pero según el pronóstico del tiempo, las tormentas en el resto de la provincia comenzarán en la noche del jueves, se extenderán durante el viernes y terminarán el sábado, y algunas zonas estarán más afectadas por posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo.