El pronóstico del tiempo para este martes indica que el viento rotará y soplará desde el sur, lo que cambiará las condiciones con descenso de las temperaturas. Se espera la ocurrencia de tormentas en algunos sectores de Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa un martes más fresco por viento del sur
Elizabeth Naranjo Tamayo, meteoróloga de Radio Nihuil, sostuvo que el viento que ayer circulaba desde el norte cambiará durante este martes y soplará del sur, lo que generará un leve descenso de la temperatura.
Luego de los 33 grados de máxima registrados el lunes, hoy el termómetro se espera que llegue a 30 grados.
Posibles tormentas según el pronóstico del tiempo
Con la llegada del viento del sur también se suma la probabilidad de tormentas aisladas. Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en la mañana de hoy pueden ocurrir en la Zona Este y en el Sureste de Mendoza, especialmente en el límite con San Luis, donde hay precipitaciones.
Según el pronóstico del tiempo, durante la tarde puede haber tormentas en el oeste de Mendoza, pero no generarían mayores complicaciones.