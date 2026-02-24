El pronóstico del tiempo anticipa un martes más fresco por viento del sur

Elizabeth Naranjo Tamayo, meteoróloga de Radio Nihuil, sostuvo que el viento que ayer circulaba desde el norte cambiará durante este martes y soplará del sur, lo que generará un leve descenso de la temperatura.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (4).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa un martes agradable con una máxima de 30 grados. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Luego de los 33 grados de máxima registrados el lunes, hoy el termómetro se espera que llegue a 30 grados.