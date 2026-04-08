El pronóstico del tiempo indica días templados hasta el viernes e inestabilidad para el fin de semana

Meteored pronóstico 7 de abril Los datos meteorológicos que anticipó el portal climático Meteored.

Para el viernes, el pronóstico del tiempo indica clima templado, con una máxima cercana a los 26°C, pero con más nubosidad a lo largo del día. Hacia la noche, se anticipan tormentas aisladas, que también podrían registrarse en zona de cordillera.

Hacia el comienzo del fin de semana se registrará un aumento progresivo de la inestabilidad.

Fin de semana con lluvias y tormentas

Según los pronósticos consultados, el sábado marcará el inicio de un período más inestable. Se esperan precipitaciones durante la mañana, con mejoras parciales hacia la tarde, en una jornada con nubosidad variable y temperaturas que se mantendrán en torno a los 24°C o 25°C.

pronóstico SMN 7 de abril El pronóstico del tiempo para los próximos días y el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo seguirá en la misma línea, con probabilidad de tormentas y un leve descenso térmico. Las condiciones inestables podrían extenderse al lunes, con nuevas lluvias aisladas y máximas algo más bajas, cerca de los 19°C a 24°C.

Además, el pronóstico del tiempo anticipa que se espera mayor presencia de viento durante estos días, lo que podría acentuar cambios en el tiempo a lo largo de cada jornada.