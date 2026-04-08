La semana en Mendoza arrancó con buen tiempo y temperaturas en ascenso, según información del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, la cual coincide con los datos de Meteored y Contingencias Climáticas de la provincia. Entre miércoles y viernes no se esperan cambios bruscos, serán días parcialmente nublados con máximas que subirán paulatinamente.
El pronóstico del tiempo indica días templados hasta el viernes e inestabilidad para el fin de semana
El tiempo se mantendrá estable hasta el fin de semana con máximas en ascenso. Desde el sábado habrá inestabilidad, lluvias aisladas y tormentas
El panorama cambia hacia el fin de semana, cuando podría haber inestabilidad. Se esperan lluvias aisladas y tormentas, sobre todo entre la noche del viernes y el domingo, con condiciones más variables.
Días estables y aumento de temperatura
Entre miércoles y jueves se mantendrán condiciones estables, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Las máximas se moverán entre los 25°C y los 26°C, con mínimas que oscilarán los 12°C y 13°C en jornadas típicas del otoño mendocino.
Para el viernes, el pronóstico del tiempo indica clima templado, con una máxima cercana a los 26°C, pero con más nubosidad a lo largo del día. Hacia la noche, se anticipan tormentas aisladas, que también podrían registrarse en zona de cordillera.
Hacia el comienzo del fin de semana se registrará un aumento progresivo de la inestabilidad.
Fin de semana con lluvias y tormentas
Según los pronósticos consultados, el sábado marcará el inicio de un período más inestable. Se esperan precipitaciones durante la mañana, con mejoras parciales hacia la tarde, en una jornada con nubosidad variable y temperaturas que se mantendrán en torno a los 24°C o 25°C.
El domingo seguirá en la misma línea, con probabilidad de tormentas y un leve descenso térmico. Las condiciones inestables podrían extenderse al lunes, con nuevas lluvias aisladas y máximas algo más bajas, cerca de los 19°C a 24°C.
Además, el pronóstico del tiempo anticipa que se espera mayor presencia de viento durante estos días, lo que podría acentuar cambios en el tiempo a lo largo de cada jornada.