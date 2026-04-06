El otoño llegó a Mendoza con temperaturas bajas que se hicieron sentir durante el fin de semana. Esta tendencia seguirá durante los próximos días, según el pronóstico del tiempo. Se espera que hacia la noche el cielo se despeje.
Pronóstico del tiempo: se instaló el otoño en Mendoza con mañanas para salir abrigados
Con temperaturas más acordes para la época, el otoño se instaló en Mendoza con mañanas muy frescas, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que este lunes se espera un ascenso de la temperatura. Luego de los 16.9 grados de máxima del domingo, hoy el termómetro podría llegar a los 19 grados.
"Será una semana estable con temperaturas otoñales", sostuvo la especialista, quien agregó que la nubosidad se mantendrá durante casi todo el día, pero que hacia la noche ya estará el cielo despejado.
Adelanto del pronóstico del tiempo
Elizabeth Naranjo Tamayo agregó que para esta semana se esperan mañanas muy frescas, por lo que será necesario salir con un abrigo.
Agregó que las temperaturas para los próximos días se mantendrán por debajo del promedio para esta época en Mendoza. A pesar de esto, no habría chances de heladas.
Además, el pronóstico del tiempo anticipa que hacia el próximo fin de semana se observa un aumento de la nubosidad y podría haber lluvias.