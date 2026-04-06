Pronóstico del tiempo: se instaló el otoño en Mendoza con mañanas para salir abrigados

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que este lunes se espera un ascenso de la temperatura. Luego de los 16.9 grados de máxima del domingo, hoy el termómetro podría llegar a los 19 grados.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (5).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa días frescos tras la llegada del otoño. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

"Será una semana estable con temperaturas otoñales", sostuvo la especialista, quien agregó que la nubosidad se mantendrá durante casi todo el día, pero que hacia la noche ya estará el cielo despejado.