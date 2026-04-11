Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este sábado en Guaymallén, en un hecho que, según las primeras versiones, estaría vinculado a un intento de robo de una moto.
Cinco delincuentes asesinaron a un hombre en Guaymallén tras intentar robarle su moto
Fue pasada la medianoche de este sábado, en calle Mathus Hoyos de Guaymallén. Aparentemente, 5 personas forcejearon con él, le dispararon y huyeron
El ataque ocurrió en la zona de Mathus Hoyos, en Bermejo. La víctima fue encontrada tendida en la vía pública, frente a una vivienda, poco después de la medianoche.
Qué vieron los testigos del asesinato en Guaymallén
De acuerdo con testimonios de personas que vieron lo que sucedió en el lugar, el hombre habría sido abordado por un grupo de 5 hombres. En ese contexto se produjo una discusión que terminó con disparos. Los agresores escaparon en un auto.
Algunos testigos señalaron que todo se habría originado cuando intentaron robarle una moto y la víctima se resistió. Esa versión aún debe ser confirmada por la investigación.
Según datos de la policía, los autores se movilizaban en un automóvil, aparentemente marca Volkswagen Bora.
Una de las personas que pasó por el lugar intentó asistir al herido con maniobras de reanimación, pero cuando llegaron los servicios de emergencia ya no tenía signos vitales.
La Policía trabaja para identificar a los autores del hecho y reconstruir lo ocurrido.