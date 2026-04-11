Cinco delincuentes asesinaron a un hombre en Guaymallén tras intentar robarle su moto

Algunos testigos señalaron que todo se habría originado cuando intentaron robarle una moto y la víctima se resistió. Esa versión aún debe ser confirmada por la investigación.

Según datos de la policía, los autores se movilizaban en un automóvil, aparentemente marca Volkswagen Bora.

Una de las personas que pasó por el lugar intentó asistir al herido con maniobras de reanimación, pero cuando llegaron los servicios de emergencia ya no tenía signos vitales.

La Policía trabaja para identificar a los autores del hecho y reconstruir lo ocurrido.