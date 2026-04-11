Pronóstico del tiempo: fin de semana con Zonda en Malargüe y lluvias hacia el cierre del domingo

Pronostico del tiempo - frío - Parque General San Martín - Otoño en Mendoza Foto: Gentileza Celia Duek

Sábado 11: Zonda en el Sur y nubosidad en el Gran Mendoza

Esta jornada amaneció con cielo cubierto y algunas precipitaciones débiles en Lavalle y San Martín, condiciones que se irán desplazando hacia el noreste. Para el resto del día, se espera que el Gran Mendoza y la zona Este mantengan nubosidad variable, mientras que en el Valle de Uco y el Sur provincial el cielo tenderá a despejarse hacia la tarde.

Alerta por viento:

Zonda: se prevé la presencia de viento Zonda débil entre las 14 y las 19 . en la precordillera Sur y Malargüe.

Viento Norte: en la franja Este se registrará una circulación débil de aire del norte hasta media tarde.

Temperaturas: la máxima alcanzará los 26°C, con una mínima que promediará los 14°C (11°C en zonas frías).

Domingo 12: tarde inestable y lluvias

El domingo comenzará con buenas condiciones, pero el panorama cambiará después del mediodía. Se espera un aumento gradual de la nubosidad, especialmente en el Valle de Uco y el Sur.

Hacia las 17, se activarán núcleos de lluvias débiles a moderadas en Malargüe, que luego se desplazarán hacia el Valle de Uco al anochecer. En alta montaña, el cielo se nublará a partir de las 11.

Temperaturas: será el día más cálido del finde con una máxima de 27°C.

Lunes 13: rotación de viento y leve descenso

Para el inicio de la semana laboral, el viento rotará al sector Sur durante la mañana, lo que provocará un leve descenso en el termómetro.

Se mantiene la probabilidad de lluvias hacia el mediodía en el Este (La Paz), aunque las condiciones tenderán a mejorar y quedar seminubladas hacia la tarde en la mayor parte de Mendoza.

Temperaturas: la máxima bajará a los 24°C, con mínimas de 15°C.