El país que supera 3 veces a Rusia y China con la fuerza aérea más grande del Planeta Tierra

La estructura de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se apoya en tres pilares. El primero es la vigilancia global, alcance y poder. Es una lógica que va más allá del combate tradicional y se extiende al espacio y al ciberespacio, donde hoy también se define la superioridad estratégica.

Fuerza Aerea (2)

Las fuerzas aéreas mas poderosas del planeta Tierra

Más abajo en el ranking aparecen otras potencias que sostienen su influencia aérea:

Rusia: 4.255 aviones

China: 3.304 aviones

India: 2.296 aviones

Corea del Sur: 1.576 aviones

En América Latina, el liderazgo lo ocupa Brasil. Con 665 aviones y una política sostenida de modernización, se posiciona en el puesto 15 a nivel mundial, consolidándose como la principal potencia aérea de la región.

Pero más allá de los números, hay una lectura más profunda. La brecha no solo es cuantitativa, sino tecnológica. Mientras algunos países expanden sus flotas, otros redefinen el concepto mismo de fuerza aérea, integrando inteligencia, sistemas no tripulados y capacidades digitales.