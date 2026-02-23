Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo marca la llegada de viento norte y ascenso de la temperatura

Este lunes la máxima podría superar los 31 grados por la circulación del viento norte, según el pronóstico del tiempo. No se esperan tormentas para este lunes

Redacción de UNO
Este lunes se espera que la máxima supere los 31 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El viento del norte hará que este lunes sea un día más caluroso, según el pronóstico del tiempo, pero no habría chances de tormentas. En el caso de ocurrir serán leves y en zonas muy puntuales de Mendoza.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que el ascenso de la temperatura estará marcado por la circulación de viento norte durante este lunes y el cielo completamente despejado.

El pronóstico del tiempo anticipa un lunes más caluroso que lo días anteriores por el viento del norte. Imagen ilustrativa.

La especialista indicó que la máxima de hoy será de 31 o 32 grados luego de una mínima de 17 grados. Además, indicó que en el caso de ocurrencia de tormentas, serán en el oeste del Gran Mendoza y en sectores del Valle de Uco.

Si bien todavía faltan varios días, Elizabeth sostuvo que la probabilidad de tormentas más fuertes y generalizadas se puede dar durante el viernes y sábado.

El pronóstico del tiempo adelantó las fuertes tormentas

Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que la precipitación caída durante el sábado fue muy abundante: "La magnitud de las tormentas en 6 horas en la estación de Mendoza Aero fue de 37 milímetros, lo que representa el 90% de todo el mes".

Además, la meteoróloga indicó que en "Mendoza Observatorio la cantidad de agua fue de 35,2 milímetros representa casi el 80% de lo que llueve todo el mes en esa estación" ubicada en el Parque San Martín.

Según el pronóstico del tiempo, el martes pueden registrarse tormentas aisladas en el Valle de Uco y en el Sur de Mendoza.

