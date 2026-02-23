El pronóstico del tiempo marca la llegada de viento norte y ascenso de la temperatura

Si bien todavía faltan varios días, Elizabeth sostuvo que la probabilidad de tormentas más fuertes y generalizadas se puede dar durante el viernes y sábado.

El pronóstico del tiempo adelantó las fuertes tormentas

Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que la precipitación caída durante el sábado fue muy abundante: "La magnitud de las tormentas en 6 horas en la estación de Mendoza Aero fue de 37 milímetros, lo que representa el 90% de todo el mes".

Además, la meteoróloga indicó que en "Mendoza Observatorio la cantidad de agua fue de 35,2 milímetros representa casi el 80% de lo que llueve todo el mes en esa estación" ubicada en el Parque San Martín.

Según el pronóstico del tiempo, el martes pueden registrarse tormentas aisladas en el Valle de Uco y en el Sur de Mendoza.