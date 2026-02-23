Los resultados de la autopsia de un escalofriante asesinato: la mató su ex novio de la peor manera

Se conocieron detalles de la autopsia realizada a Thania Santillán, la joven víctima de asesinato por parte de su ex novio en Santiago del Estero. Los resultaron preliminares de la autopsia son escalofriantes, aunque se descartó lo que muchos temían y de lo que se hablaba mucho, sobre lo que hubiera podido hacerle el atacante a la mujer de 22 años de edad.
Diego Salto, de 23 años y ex novio de Thania Santillán, es el autor del caso de femicidio, sucedido el viernes pasado.
El joven asesinó a balazos a su novia en la localidad de Las Tinajas, Santiago del Estero, donde se atrincheró durante varias con el cadáver de la mujer dentro de la vivienda, hasta que finalmente se entregó a las autoridades luego de una extensa negociación.
El asesinato se produjo en una casa de esa localidad, perteneciente al departamento Moreno, donde Diego Salto mató a su pareja, Thania Santillán, al dispararle con una escopeta.
Algunos vecinos habían visto a Salto en las inmediaciones, con un arma en la mano, dieron aviso a la policía, pero cuando llegaron los efectivos el hombre ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato, se negaba a salir e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería.
Finalmente, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.
Asesinato en Santiago del Estero: autopsia revelada
La autopsia realizada a Thania Santillán, joven víctima de asesinato por parte de su ex novio, confirmó que la muerte, fue producto de dos balazos: uno que ingresó por la espalda y otro que le impactó en la sien, disparo que le causó el fallecimiento en el momento.
Por otro lado, la autopsia reveló que no hubo abuso sexual previo al asesinato, una hipótesis de la que se hablaba mucho, era manejada por los investigadores.
Después que los forenses terminaron la autopsia, los restos de la joven fueron llevados a la casa de su madre. Después, conducidos a Moreno, donde hubo un cortejo fúnebre, velorio y mucho dolor por parte de la comunidad, familiares, amigos y conocidos.