Los resultados de la autopsia de un escalofriante asesinato: la mató su ex novio de la peor manera

El asesinato se produjo en una casa de esa localidad, perteneciente al departamento Moreno, donde Diego Salto mató a su pareja, Thania Santillán, al dispararle con una escopeta.

Algunos vecinos habían visto a Salto en las inmediaciones, con un arma en la mano, dieron aviso a la policía, pero cuando llegaron los efectivos el hombre ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato, se negaba a salir e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería.

Finalmente, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.

Asesinato en Santiago del Estero: autopsia revelada

La autopsia realizada a Thania Santillán, joven víctima de asesinato por parte de su ex novio, confirmó que la muerte, fue producto de dos balazos: uno que ingresó por la espalda y otro que le impactó en la sien, disparo que le causó el fallecimiento en el momento.

Por otro lado, la autopsia reveló que no hubo abuso sexual previo al asesinato, una hipótesis de la que se hablaba mucho, era manejada por los investigadores.

Después que los forenses terminaron la autopsia, los restos de la joven fueron llevados a la casa de su madre. Después, conducidos a Moreno, donde hubo un cortejo fúnebre, velorio y mucho dolor por parte de la comunidad, familiares, amigos y conocidos.