El conductor de una camioneta se fugó tras un accidente en el que chocó a 3 vehículos estacionados en Ciudad

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en calle Entre Ríos, entre calles Salta y Federico Moreno, de Capital, donde el conductor de una camioneta que circulaba hacia el este chocó a un Toyota Etios que estaba estacionado.

Al parecer, y por cómo quedaron los vehículos, el conductor que provocó el accidente, habría hecho marcha atrás y al retomar camino embistió un VW Polo. Como consecuencia, también impactó a una camioneta que estaba estacionada más adelante.