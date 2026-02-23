El conductor de una camioneta se fugó tras un accidente en el que chocó a 3 vehículos estacionados en Ciudad

El conductor de una camioneta provocó un accidente en la Ciudad de Mendoza, donde chocó 3 vehículos que estaban estacionados en calle Entre Ríos, y luego escapó. En el lugar quedó parte del rodado por lo que los pesquisas determinaron que se trató de una Ford Ranger. Buscan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al autor.
Ocurrió durante la madrugada de este lunes en calle Entre Ríos, entre calles Salta y Federico Moreno, de Capital, donde el conductor de una camioneta que circulaba hacia el este chocó a un Toyota Etios que estaba estacionado.
Al parecer, y por cómo quedaron los vehículos, el conductor que provocó el accidente, habría hecho marcha atrás y al retomar camino embistió un VW Polo. Como consecuencia, también impactó a una camioneta que estaba estacionada más adelante.
A pesar de chocar tres veces y de perder parte del frente de su Ranger, el conductor maniobró para escapar del lugar, a pesar de haber dejado varios rastros por el accidente.
Los pesquisas buscan en las cámaras de seguridad particulares y de Estado para dar con el momento del accidente, y de esa forma intentar identificar al conductor e ir a buscarlo.