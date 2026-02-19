El pronóstico del tiempo adelanta un día muy nublado, con viento sur y un poco más fresco

El pronóstico del tiempo marca posibles tormentas

La especialista señaló que durante la tarde se mantendrá la nubosidad en casi toda la provincia y se mantiene la inestabilidad para este jueves.

En el Gran Mendoza se pueden registrar lluvias o tormentas durante la tarde, al igual que en el Valle de Uco. En la zona Este y en el Sur pueden ocurrir en la mañana y en la noche.

El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones con el ingreso del viento sur traerá también cambios desde la tarde del viernes y el fin de semana.