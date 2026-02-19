Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Día agradable

El pronóstico del tiempo adelanta un día muy nublado, con viento sur y un poco más fresco

Este jueves será un día gris debido a la nubosidad, especialmente en el oeste de Mendoza, según el pronóstico del tiempo. La máxima para hoy será de 27 grados

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El cielo se mantendrá nublado durante este jueves y el pronóstico del tiempo indica descenso de temperatura. Imagen ilustrativa.
El cielo se mantendrá nublado durante este jueves y el pronóstico del tiempo indica descenso de temperatura. Imagen ilustrativa.Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo para este jueves indica que será un día muy agradable, con cielo cubierto de nubes y viento sur que hará que las temperaturas desciendan en comparación al miércoles. Además, en algunos sectores pueden registrarse lluvias y tormentas.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que este jueves estará marcado por la abundante nubosidad y la probabilidad de algunas precipitaciones en diferentes sectores.

parque san martin pronostico del tiempo verano calor
El viento sur har&aacute; que las temperaturas para este jueves sean un poco m&aacute;s bajas, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El viento sur hará que las temperaturas para este jueves sean un poco más bajas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El viento sur, proveniente de la Patagonia, hará que la temperatura siga en descenso, y luego de los 31.2 registraros el miércoles, para hoy se espera que la máxima alcance a los 27 grados.

El pronóstico del tiempo marca posibles tormentas

La especialista señaló que durante la tarde se mantendrá la nubosidad en casi toda la provincia y se mantiene la inestabilidad para este jueves.

En el Gran Mendoza se pueden registrar lluvias o tormentas durante la tarde, al igual que en el Valle de Uco. En la zona Este y en el Sur pueden ocurrir en la mañana y en la noche.

El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones con el ingreso del viento sur traerá también cambios desde la tarde del viernes y el fin de semana.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar