El pronóstico del tiempo para este jueves indica que será un día muy agradable, con cielo cubierto de nubes y viento sur que hará que las temperaturas desciendan en comparación al miércoles. Además, en algunos sectores pueden registrarse lluvias y tormentas.
El pronóstico del tiempo adelanta un día muy nublado, con viento sur y un poco más fresco
Este jueves será un día gris debido a la nubosidad, especialmente en el oeste de Mendoza, según el pronóstico del tiempo. La máxima para hoy será de 27 grados
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que este jueves estará marcado por la abundante nubosidad y la probabilidad de algunas precipitaciones en diferentes sectores.
El viento sur, proveniente de la Patagonia, hará que la temperatura siga en descenso, y luego de los 31.2 registraros el miércoles, para hoy se espera que la máxima alcance a los 27 grados.
El pronóstico del tiempo marca posibles tormentas
La especialista señaló que durante la tarde se mantendrá la nubosidad en casi toda la provincia y se mantiene la inestabilidad para este jueves.
En el Gran Mendoza se pueden registrar lluvias o tormentas durante la tarde, al igual que en el Valle de Uco. En la zona Este y en el Sur pueden ocurrir en la mañana y en la noche.
El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones con el ingreso del viento sur traerá también cambios desde la tarde del viernes y el fin de semana.