Los especialistas en el pronóstico del tiempo Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale regresan a Radio Nihuil para dar toda la información meteorológica relevante para Mendoza. La audiencia vuelve a escucharlos desde este lunes 16 de febrero.
Los detalles del regreso a Radio Nihuil de los meteorólogos Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale
Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale regresan a Radio Nihuil con todos los datos relevantes del tiempo para tener en cuenta antes de salir de casa
Después de casi un mes y medio de ausencia, los expertos en meteorología regresan al aire de Radio Nihuil para dar uno de los servicios más esperado por los oyentes y necesario para los mendocinos: el pronóstico del tiempo.
De esta manera, la meteoróloga cubana y el doctor en meteorología mendocino actualizarán y advertirán sobre cualquier condición del tiempo para la que los mendocinos tengan que estar preparados, como tormentas, nevadas, viento Zonda y otros pronósticos.
Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale comenzaron en Radio Nihuil en septiembre del 2024, luego que el reconocido doctor en meteorología Federico Norte decidió retirarse para dedicar el tiempo a su familia.
El esperado regreso a Radio Nihuil
La dupla de meteorólogos vuelve al aire desde el lunes 16 de febrero y se los podrá escuchar de lunes a viernes con dos salidas en vivo por día. Una será a las 7.25 en el programa No Tenés Cara, conducido por Ricardo Montacuto y Agustina Fiadino, y la segunda será a las 13.30 en Ida y vuelta con Andrés Gabrielli.
El primer turno fue de la destacada Elizabeth y la última semana de febrero estará a cargo de Maximiliano, justo con el regreso a clases de los chicos, para que los padres sepan si deben ir abrigados o no tanto.
Para escuchar a los meteorólogos hay que sintonizar la FM 98.9, también por AM680, por la web de Radio Nihuil, por la app, y por el streaming de Youtube.