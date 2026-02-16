Los detalles del regreso a Radio Nihuil de los meteorólogos Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale

Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale comenzaron en Radio Nihuil en septiembre del 2024, luego que el reconocido doctor en meteorología Federico Norte decidió retirarse para dedicar el tiempo a su familia.

El esperado regreso a Radio Nihuil

La dupla de meteorólogos vuelve al aire desde el lunes 16 de febrero y se los podrá escuchar de lunes a viernes con dos salidas en vivo por día. Una será a las 7.25 en el programa No Tenés Cara, conducido por Ricardo Montacuto y Agustina Fiadino, y la segunda será a las 13.30 en Ida y vuelta con Andrés Gabrielli.

Elizabeth Naranjo Tamayo, Meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo dará el pronóstico del tiempo por Radio Nihuil el próximo lunes 16 de febrero. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El primer turno fue de la destacada Elizabeth y la última semana de febrero estará a cargo de Maximiliano, justo con el regreso a clases de los chicos, para que los padres sepan si deben ir abrigados o no tanto.

Maximiliano Viale, Meteorólogo A Maximiliano Viale se lo escuchará en el aire de Radio Nihuil desde el lunes 23 de febrero. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Para escuchar a los meteorólogos hay que sintonizar la FM 98.9, también por AM680, por la web de Radio Nihuil, por la app, y por el streaming de Youtube.