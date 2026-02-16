Inicio Sociedad Radio Nihuil
Los detalles del regreso a Radio Nihuil de los meteorólogos Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale

Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale regresan a Radio Nihuil con todos los datos relevantes del tiempo para tener en cuenta antes de salir de casa

Redacción de UNO
Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale vuelven al aire de Radio Nihuil con todos los datos del pronóstico del tiempo para Mendoza.

Los especialistas en el pronóstico del tiempo Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale regresan a Radio Nihuil para dar toda la información meteorológica relevante para Mendoza. La audiencia vuelve a escucharlos desde este lunes 16 de febrero.

Después de casi un mes y medio de ausencia, los expertos en meteorología regresan al aire de Radio Nihuil para dar uno de los servicios más esperado por los oyentes y necesario para los mendocinos: el pronóstico del tiempo.

Maximiliano Viale y Elizabeth Naranjo Tamayo comenzaron en Radio Nihuil en septiembre de 2024 para continuar con el legado del doctor en meteorolog&iacute;a Federico Norte.

De esta manera, la meteoróloga cubana y el doctor en meteorología mendocino actualizarán y advertirán sobre cualquier condición del tiempo para la que los mendocinos tengan que estar preparados, como tormentas, nevadas, viento Zonda y otros pronósticos.

Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale comenzaron en Radio Nihuil en septiembre del 2024, luego que el reconocido doctor en meteorología Federico Norte decidió retirarse para dedicar el tiempo a su familia.

El esperado regreso a Radio Nihuil

La dupla de meteorólogos vuelve al aire desde el lunes 16 de febrero y se los podrá escuchar de lunes a viernes con dos salidas en vivo por día. Una será a las 7.25 en el programa No Tenés Cara, conducido por Ricardo Montacuto y Agustina Fiadino, y la segunda será a las 13.30 en Ida y vuelta con Andrés Gabrielli.

Elizabeth Naranjo Tamayo dará el pronóstico del tiempo por Radio Nihuil el próximo lunes 16 de febrero.

El primer turno fue de la destacada Elizabeth y la última semana de febrero estará a cargo de Maximiliano, justo con el regreso a clases de los chicos, para que los padres sepan si deben ir abrigados o no tanto.

A Maximiliano Viale se lo escuchará en el aire de Radio Nihuil desde el lunes 23 de febrero.

Para escuchar a los meteorólogos hay que sintonizar la FM 98.9, también por AM680, por la web de Radio Nihuil, por la app, y por el streaming de Youtube.

