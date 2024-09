El mendocino Maxi y la cubana Elizabeth ante el desafío de suceder al enorme Federico Norte

Maximiliano Viale, Meteorólogo Elizabeth Naranjo Tamayo, Meteoróloga Maximiliano Viale y Elizabeth Naranjo Tamayo, el dueto que dará el pronóstico del tiempo en Mendoza en Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Ambos comparten su pasión por la meteorología desde muy chicos luego de diferentes eventos que marcaron su vida. A pesar de sus investigaciones netamente científicas, los dos tenían el mismo deseo social de informar y alertar a la población sobre los diferentes eventos que pueden afectar a los mendocinos.

Una cubana con el pronóstico del tiempo de Mendoza

Elizabet Naranjo Tamayo tiene 32 años y llegó a Mendoza en marzo del 2018. Nació en la ciudad de Niquero, en la provincia cubana de Granma, donde a los 13 años vivió un episodio que marcó su vida para siempre. En el 2005 un huracán azotó su pueblo y su casa fue utilizada como refugio para los vecinos evacuados. Su madre enfermera y sus tías médicas estaban al servicio de todos los que lo necesitaban.

"Fue el Huracán Dennis que acabó con mi pueblo y gran parte de Cuba. Ahí sí, por la vulnerabilidad de los pobladores, mi casa fue tomada para evacuados,éramos 20 personas en mi casa, asistirlos, acompañarlos. Tomábamos medidas para abrir una ventana para que circulara el aire y abrir otra en otro lugar para que no explotara la casa. El ojo del huracán pasó muy cerca de mi pueblo, y ver esa calma y todos los destrozos que provocó fue muy traumático", describió Elizabeth a Diario UNO.

Elizabeth Naranjo Tamayo, Meteoróloga Elizabet Naranjo Tamayo es meteoróloga y terminará su tesis doctoral sobre la Celda de Hadley, la cual provoca una disminución en las precipitaciones. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Este fenómeno natural definió su vida: "Eso me llevó a querer estudiar Meteorología para proteger y salvaguardar las vidas, decir con antelación lo que iba a suceder. En Cuba todos los meteorólogos tienen esa función de informar a la población, es muy social, y el objetivo es que todos sepan de sobre los fenómenos meteorológicos. Lo importante para el meteorólogo es que con su información no se pierda ninguna vida, acompañar a los demás. Mi mamá enfermera, mi familia, casi todos son médicos, y era esto de estar al servicio".

Pero cuando terminaba la secundaria le surgió la inquietud de estudiar periodismo. Contó que concursó para ambas carreras para lo que tuvo que hacer pruebas de aptitud. "Para entrar en meteorología tuve que rendir exámenes de matemáticas, física y química, después un test psicológico y después una entrevista".

Cuando dieron los resultados en meteorología su nombre no estaba, pero sí había calificado para periodismo, y comenzó esa carrera. "A mitad de primer año me avisaron de La Habana que me había llegado la beca de meteorología, pero que había habido un error de datos", y Elizabeth decidió terminar ese año donde estaba y al año siguiente se incorporó en la carrera que tanto había deseado.

Elizabeth Naranjo Tamayo, Meteoróloga Desde sus 13 años Elizabeth supo que quería ser meteoróloga luego que el Huracán Dennis destruyera casi todo su pueblo en Cuba. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Me cambié de las letras al mundo de la física, las matemáticas, la programación porque me gustaba, era lo que siempre había querido estudiar. Del periodismo me llevé toda la parte social", agregó.

Se recibió en 2015 y fue profesora de hidrometeología y de comunicación y gestión meteorológica en el Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas que ahora pertenece a la Universidad de La Habana.

Elizabeth Naranjo Tamayo meteoróloga.jpg En el centro de remera blanca y pollera negra está Elizabeth Naranjo Tamayo el día de su graduación en la Licenciatura en Meteorología en La Habana, Cuba.

"En el 2017 se dio un curso en Córdoba de gestión integrada de cuencas hidrográficas. En ese momento estaba haciendo en Cuba la maestría y el doctorado a la vez que era vinculado a disponibilidad del recurso hídrico. Acá conocí las becas Conicet y me presenté ese mismo año. Me salió y vine Mendoza a hacer el doctorado y viajaba a la Universidad de Buenos Aires para cursar algunas materias", detalló la meteoróloga.

Su tesis doctoral, que espera concluir en 2025, trata sobre la Celda de Hadley. "Es una celda atmosférica a escala planetaria, tropical y que por el cambio climático se está expandiendo más hacia el Sur. Esto genera que se disminuya la precipitación, lugares donde antes precipitaba mucho ahora no precipita tanto. Se seca la atmósfera y genera esa sequía".

Un discípulo de Federico Norte a cargo del pronóstico del tiempo

El mendocino Maximiliano Viale es el doctor en meteorología que comenzó con los informes matutinos en Radio Nihuil hace una semana. Tiene 45 años, fanático del fútbol, de San Lorenzo y de las montañas, también decidió en su adolescencia lo que quería para su futuro luego de rendir mal una materia en la secundaria.

"Me llevé geografía y me empezó a gustar muchísimo. Además, iba al Liceo Agrícola y nos bombardeaban con meteorología relacionado con el agro. Averiguamos con Federico Norte qué tenía que estudiar en Buenos Aires y que la meteorología era física y matemáticas, no geografía", recordó Maximiliano quien aseguró que otras opciones que barajaba estaban vinculadas a esas materias.

Maximiliano Viale, Meteorólogo Maximiliano Viale es doctor en meteorología y fue el primero en Susamérica en estudiar el fenómeno de ríos atmosféricos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Mis padres no tenían miedo que me fuera a Buenos Aires a estudiar, y en cierta forma les gustó que me vaya para independizarme con 18 años. En el año 1998 empece al carrera. El primer año fue muy duro, casi me vuelvo pero después me encaminé y la terminé siempre con la idea de volver a Mendoza", expresó. "Le veía más sentido desarrollar temas de investigación acá porque en nuestra carrera el 99% de los profesionales que se forman están en Buenos Aires estudiando muchos temas, pero no hay una mirada fuerte de los temas puntuales de cada región de Argentina".

Maximiliano Viale trabaja como científico en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) e hizo el doctorado en meteorología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el mismo lugar que Federico Norte y Elizabeth Naranjo Tamayo.

"El corazón de mi tesis doctoral son las precipitaciones en la Cordillera de Los Andes". Mientras avanzaba su investigación descubrió un ingrediente fundamental: "Se trata del río atmosférico que viene del Océano Pacífico. Es un río en el cielo de vapor de agua que impacta contra la montaña que puede generar precipitaciones en la cordillera".

Maximiliano Viale, Meteorólogo El doctor en meteorología Maximiliano Viale es científico del Conicet y trabaja en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Viale fue el primero en estudiar este fenómeno en Sudamérica por lo que participó en la organización de congresos específicos que se hicieron en el mundo sobre ríos atmosféricos.

El desafío de comunicar el tiempo en Radio Nihuil

"Yo pensaba: '¿Cómo voy a ser meteorólogo y nunca voy a tener ese trabajo de hacer el pronóstico diario para la población?'. En el Conicet hacemos estrictamente investigación, pero mi tema es de las escalas del tiempo para mejorar el pronóstico, y dije: 'Me gustaría hacerlo, es re interesante'. Y se me ocurrió proponerle esto a Elizabeth ya que hacerlo de a dos es más llevadero y ella encantada", señaló Maximiliano.

Elizabeth señaló: "Fueron 6 años de investigación que lleva otro ritmo, otra profundidad, otro tipo de comunicación. Ahora me veo terminando la tesis doctoral y de repente llega esta opción de ir por el pronóstico del tiempo y es un desafío porque es distinta la forma de trabajo, de comunicar".

Los dos explicaron que si bien su salida al aire por Radio Nihuil es de 5 minutos, ellos se preparan a diario para advertir a la población lo que puede suceder. "Tenemos un análisis diario de una hora y media para ver las cartas del tiempo, las imágenes satélites, los valores. Además, se requiere una atención de seguimiento para saber si algo cambió o no, y por qué pasó".

Maximiliano Viale, Meteorólogo Elizabeth Naranjo Tamayo, Meteoróloga Maximiliano Viale y Elizabeth Naranjo Tamayo aseguraron que es un desafío importante comunicar y alertar a los mendocinos sobre los fenómenos meteorológicos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La meteoróloga cubana contó que en su entorno ya hay grandes expectativas y comenzaron a llegarle preguntas. "Es una forma de enseñar y que la gente empiece a observar las nubes, a saber qué es una vaguada, a qué esta asociado. Nosotros vemos la atmósfera desde la gran escala y nos vamos a lo pequeño, sin embargo el oyente está desde ese punto y tiene que imaginarse todo al revés. Mi desafío es de qué forma puedo llegar para que ellos se imaginen eso".

"También es un desafío verme como comunicadora meteorológica, poner en práctica todo aquello que yo enseñaba en la universidad, ahora lo voy a vivenciar y voy a desempolvar todos esos conocimientos", agregó Elizabeth.

Los dos profesionales indicaron que su objetivo en el pronóstico del tiempo por Radio Nihuil "no es decir la temperatura máxima, la mínima y nada más. Queremos ir un poco más allá, explicar ciertos detalles, las condiciones meteorológicas, qué nubes tenemos, por qué ocurren y qué producen en el tiempo".