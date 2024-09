Una mendocina mostró cómo le entregaron su casa prefabricada y el video se volvió viral

Embed

Pamela tiene 26 años y una beba de meses. De acuerdo con su versión, a un año de adquirir su vivienda a la empresa Casa Modelo, y después de una seguidilla de conversaciones con el dueño, Gustavo Sebastián Rodríguez, de promesas de arreglos incumplidas y de ya no recibir ningún tipo de respuestas -de hecho, cerraron la oficina que tenían en Los Corralitos, Guaymallén-, la joven inició acciones judiciales y decidió hacer pública la estafa.

La historia inició en julio del 2023 cuando Pamela Fernández ve una publicidad en Facebook, reconoció que "las casas se veían bien e incluso un poco más baratas que las de otras empresas", llamó al dueño y al enterarse que podía entregar el 70% del valor de la prefabricada -unos $700.000 en ese entonces- y el resto en cuotas de $70.000, no dudó en aceptar el trato. Accedería de este modo a su casa propia, de 40 metros cuadrados, en el terreno de su abuela ubicado en el barrio Los Olmos de Chapanay, en San Martín.

Firmó contrato, en el que se detallan todas las especificaciones técnicas y de construcción que debía tener la vivienda, y se ilusionó tanto que hasta le recomendó a su hermana hacer lo mismo en el lote vecino al de ella. Abogada ella, su hermana Rocío Rayen Fernández también compró y dijo que ni siquiera logró hasta ahora que le entregaran la propiedad.

Diario UNO se comunicó con la empresa Casa Modelo para tener su versión del asunto, y prefirieron no brindar declaraciones por el momento.

El video de su casa prefabricada es viral en Tik Tok

Cansada de las vueltas que le daba el responsable de Casa Modelo y al ver que ya ni le contestaba los mensajes y la oficina que tenía sobre calle San Juan al 11.400 de Los Corralitos estaba cerrada, Pamela Fernández subió un video en su cuenta en Tik Tok mostrando cada detalle mal resuelto en la construcción de su vivienda. Y la publicación, en menos de 24 horas, tuvo 45.000 reproducciones y unos 3.000 comentarios.

"Con el video nos llegaron muchísimas personas denunciantes, gente que ha entregado autos, motos, ha cancelado el total de la casa y no tiene nada", contó a Diario UNO la supuesta damnificada, quien dejó en manos de su hermana abogada todos los procesos judiciales de denuncia por estafa.

Pamela aclaró que desde el minuto uno siguió los pasos de la construcción de su casa prefabricada y veía "cosas raras, un obrero que estaba a cargo no tenía experiencia". Después, cuando reclamó por lo que se había hecho mal "Gustavo, el dueño, lo admitió y me dijo que ya lo iba a solucionar, me peloteaba de una semana a la otra y así hasta que me cansé".

Casa prefabricada mal construida.jpg Algunos detalles de la construcción mal realizados en la casa prefabricada que la mendocina Pamela Fernández compró a Casa Modelo. Foto: Gentileza Pamela Fernández

Y dio nombres de las personas con las que trataba y que de repente no le atendieron más el teléfono ni la puerta de la oficina en Los Corralitos.

"Gustavo Sebastián Rodríguez es el dueño, oriundo de Luján de Cuyo; Karen Paola Arce Ortiz es su secretaria, de Buen Orden, San Martín; José Luis Rodríguez es de Luján, hermano de Gustavo; y Pablo Sari es el vendedor que es de Los Corralitos, Guaymallén", detalló la joven, al tiempo que denunció que "son un grupo organizado y permanente que lleva a cabo a las estafas", aclarando que "si bien hay más trabajadores, ellos son víctimas al igual que nosotros".

La empresa a la que le compró la casa no está registrada

Comentó que Casa Modelo "no está registrada legalmente" y que vende sus viviendas en diferentes departamentos de Mendoza, "ha estafado a familias de Tunuyán, Santa Rosa, San Carlos, La Paz; me llegan un montón de mensajes así que nos vamos a unir para hacer una denuncia entre todos, una denuncia colectiva". Aunque reconoció que "algunos tienen miedo de denunciar".

Pamela Fernandez.jpeg Pamela Fernández tiene 26 años, fue mamá en mayo y afronta un alquiler ya que no pudo irse a vivir a su casa propia. Foto: Gentileza Pamela Fernández

Es que, al no continuar con los pagos de las cuotas debido al supuesto incumplimiento del contrato, la empresa "nos amenazó con que iba a mandarnos una carta documento, a mí me advirtió que me iban a llamar de un estudio de abogados". Ella, en tanto, guardó los mensajes de Whatsapp donde el dueño reconoce que hizo las cosas mal y que no pague hasta tanto él no solucione esos detalles, "llevaremos otro equipo para que arregle su vivienda", se lee en la charla que Pamela publicó en redes y que también visibiliza su reclamo por no entregarle los artefactos del baño.

Whatsapp con la empresa constructora de la casa prefabricada.jpg Algunos de los mensajes que Pamela intercambió con el dueño de Casa Modelo. Foto: Gentileza Pamela Fernández

Piensa en vender la casa prefabricada

Con el sueño truncado, Pamela Fernández alquila en Rivadavia mientras espera recuperar algo de lo invertido en esta casa prefabricada que tanto la desilusionó.

"Voy a seguir adelante con la denuncia, estamos organizándonos con todos los demás estafados que se han comunicado conmigo para hacer otra presentación judicial que sea colectiva; y estoy pensando en poner a la venta la casa para recuperar algo del dinero que puse porque lo necesito para afrontar el alquiler, que a mi beba no le falte nada y además los gastos de todo lo que implica llevar adelante la denuncia", manifestó la joven del Este mendocino, quien lamentó haber sido estafada "con algo que tanto cuesta lograr en la vida como es tener una casa propia".

Por último, compartió el contacto de su hermana abogada, Rocío Fernández, 2634210691, "por si alguien que esté en nuestra misma situación quiere sumarse al reclamo judicial".

