El pedido de los empresarios al presidente Javier Milei en su primera visita a Mendoza

FEM Laugero Stortini.jpg De derecha a izquierda. El presidente de la FEM, Santiago Laugero y el vice, Diego Stortini.

"Necesitamos alivios laborales, en las obligaciones patronales y en la provincia una disminución también de impuestos como los Ingresos Brutos. Tenemos la convicción de que vamos a poder plantearle esto al Presidente y que se va a llevar esta petición", consideró Stortini más allá de que no hay reuniones previstas por fuera de lo que será la participación del economista cerca de las 19.

El empresario vitivinícola agregó que volverán a reiterar la necesidad de la salida del cepo cambiario, "algo fundamental para nuestra provincia, que es exportadora y que siempre le fue bien cada vez que hubo un tipo de cambio competitivo".

Finalmente, lanzó una crítica a la provincia: "Nos quedamos sin la lucha antigranizo, sin el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y los recortes en el IDIT y el IDC que se han quitado a la producción. Lo que esperamos que llegue alguna ayuda y esto debe ser con la baja de impuestos a los Ingresos Brutos, por ejemplo".

Otro de los sectores fuertes del ámbito empresario de Mendoza es el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y uno de sus referentes, Federico Pagano, opinó: "Nos parece muy bueno que nos visite el Presidente como un gesto hacia los mendocinos, pero no tenemos nada específico a solicitar más que aceleren las reformas de fondo en lo que tengan posibilidad de hacerlo".

federico pagano cem.jpg Federico Pagano, uno de los referentes del Consejo Empresario Mendocino pidió mayor celeridad a los cambios planteados en la administración de Javier Milei.

Y puntualizó: "Esperamos que dediquen el mayor esfuerzo en reglamentar y operativizar todo lo que está ya legislado. Mayor velocidad en la línea que vamos sería el pedido. Pero claramente sabemos lo difícil que es y las luchas políticas que hay en el medio dificultan el proceso".

La Cámara de la Construcción "no espera nada" con la visita de Javier Milei

Con una sinceridad brutal, el presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza, José Candeloro, reconoció que no fueron invitados al evento que reúne al mundo de las finanzas y la macroeconomía y recalcó: "Estamos reclamando el pago de las obras que se iniciaron y quedaron paralizadas. Ese fue el caballito de batalla electoral de Milei, abandonar completamente la obra pública y esto lo seguimos padeciendo".

Josè Candeloro.jpg José Candeloro, presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza. En diálogo con Diario UNO reconoció que no tienen expectativas de la visita de Milei y que tampoco fueron invitados al foro de economía y finanzas.

Asimismo, señaló que el sistema mixto de financiación por parte del privado de grandes obras que debería hacer el Estado, "se demostró que no son representativas y que no se adoptan prácticamente en el mundo".

"Hoy todos los proyectos que estamos haciendo dependen fundamentalmente de provincia. Estamos con la esperanza puesta ahí con todas las obras que se van a licitar a partir de octubre", recalcó.

El cronograma completo de la segunda jornada del IAEF en Mendoza

09 a 09.30 Integración Social y Seguridad

Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación -

09.30 a 10.10 Integración Productiva Industria, Campo, Conocimiento

Juan Balbin - Miembro del Consejo Consultivo - CREA

Sebastian Mocorrea - Presidente - Argencon

Martin Rappallini - Presidente de la Unión Industrial - Provincia de Buenos Aires

10.10 a 10.40 Integración empresa sindicato

Cristian Jerónimo - Secretario General del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Rep. Argentina. Secretario de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T.) -

Gerardo Martínez - Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT - Secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)

10.40 a 11.10 Coffee-break - Networking11:10 a 11:50Integración federal: diversificación productiva y exportadora

Carlos Banacloy - Ministro de Desarrollo Económico y Productivo - Río Negro

Pedro Dellarosa - Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica - Provincia de Córdoba.

Roberto García Moritán - Ministro de Desarrollo Económico - Ciudad de Buenos Aires

Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción - Mendoza

11.50 a 11.55 Argentinos exitosos en el Mundo

Agostina Pechi - Managing Director - Head of EM and Commodities Local Sales and Latin America Structured Credit Sales at Goldman Sachs -

11.55 a 12.30 Integración tecnológica. Cómo la tecnología nos puede ayudar

Agustin Bellido - CEO - IBM

Agustina Fainguersch - Managing Director, Spanish-Speaking Latin America & Miami de Meta - Facebook

María Laura García - Presidenta y Fundadora Global News Group - Autora de El Desafío Digital

12.30 a 13 Desarrollo de las Provincias en la próxima década

Alfredo Cornejo - Gobernador - Provincia de Mendoza

Rolando Figueroa - Gobernador - Provincia de Neuquén

13 a 15 Almuerzo de Trabajo

Pablo Quirno - Secretario de Finanzas -

15 a 15.30 Liderazgos para la integración

Ignacio Bartolomé - CEO - Grupo Don Mario

Amalia Saenz - Country Manager & SVP Corporate Affairs - Lake Resources

Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri.jpg

Javier Milei, presidente de la nación cerrará el foro económico en Mendoza.

15 a 15.35 Argentinos exitosos en el Mundo

Silvana Tenreyro - Profesora de Economía en la London School of Economics y miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra -

15.35 a 16.05 Integración y valores

Santiago Kovadloff - Filósofo -

Miguel Zonnaras - Presidente - Georgalos

16.05 a 16.45 Integración regional: oportunidades de crecimiento y desarrollo

Santiago Bausili - Presidente - Banco Central de la República Argentina

Julio Velarde - Presidente - Banco Central de Reserva del Perú

16.45 a 16.50 Argentinos exitosos en el Mundo

Jorge Mandelbaum - Ex Presidente de CIPPEC

17.15 a 18 Integración con los demás actores de la sociedad civil

Vicente Campenni - Vicepresidente - INVAP

Juan Ignacio Maquieyra - Director Ejecutivo - TECHO Argentina

Sergio Torres - Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -

- Networking 18 a 18.30 Implementación de la desregulación, reforma y transformación del Estado

Federico Sturzenegger - Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina -

18.30 a 18.45 Palabras del Presidente del Comité Organizador

Pablo De Gregorio - Presidente del Comité Organizador -

18. 45 a 19 Conclusiones - Cambiar para Integrar

Esteban Bullrich - Fundación Esteban Bullrich -

19 Ceremonia de Cierre con la Presencia del Presidente de la Nación Argentina

Javier Milei - Presidente de la Nación Argentina -