Javier Milei confirmó que llega el viernes a Mendoza en su primera visita como presidente

Los propios funcionarios de su espacio desconocían si habría encuentros por fuera de la presentación del economista en el foro del IAEF, que se desarrollará desde el 5 al 8 de septiembre en el Hotel Sheraton Mendoza.

javier milei en mendoza.jpg Javier Milei en una de sus últimas visitas como candidato a presidente, junto a los diputados Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, del espacio La Libertad Avanza.

Además de Milei está confirmada la participación de otros funcionarios de su gobierno:

Patricia Bullrich – Ministra de Seguridad de la Nación.

– Ministra de Seguridad de la Nación. Pablo Quirno - Secretario de Finanzas.

- Secretario de Finanzas. Federico Sturzenegger - Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

- Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Santiago Bausili – Presidente del Banco Central.

– Presidente del Banco Central. Vladimir Werning - Vicepresidente del Banco Central.

No hay agenda de Cornejo con Milei

Diario UNO consultó a dirigentes nacionales de la Libertad Avanza así como a funcionarios de Mendoza sobre la posibilidad de que Javier Milei mantenga un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, con quien mantiene una relación correcta pero de cierta distancia.

Desde el entorno del radical negaron que haya algo programado con el líder de la Libertad Avanza por fuera del espacio de la convención en el que fueron convocados. La información que manejan desde el Gobierno de Mendoza es que Milei participará del evento y retornará rápidamente a Buenos Aires para continuar con la agenda de gobierno.

Cornejo fue uno de los gobernadores que asistió a la firma del Pacto de Mayo, el pasado 9 de Julio y se comprometió a sentar las bases en 10 puntos esenciales para los próximos años que tiene por delante la Argentina. Lo hizo junto a Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Alfredo Cornejo y Javier Milei.JPG Alfredo Cornejo junto al presidente Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.

Mendoza fue una de las provincias que se caracterizó por el apoyo, con sus legisladores al aval para la Ley Bases y otros proyectos de gran envergadura como el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI).

Mendoza reunirá a empresarios y políticos de gran relevancia del 5 al 8 de septiembre

En medio de reformas sustanciales como es la laboral y la baja del Impuesto País, y el veto a los cambios en la actualización de las jubilaciones, hay una gran expectativa sobre la disertación del Presidente y de sus funcionarios que también coincidirán en Mendoza.

Además se prevé la llegada de otros dirigentes como el economista Ricardo López Murphy -actual diputado nacional-; Miguel Ángel Pichetto -diputado nacional-; Juan Schiaretti -ex gobernador de la provincia de Córdoba-; Martín Tetaz –diputado nacional-; Alejandro Kelman -socio de EY-; Gastón Remy -co-founder y CEO de Nuqlea-; Diego Guelar –diplomático, abogado, exembajador de Argentina-; Juan Carlos De Pablo -economista-; Dante Sica -director de ABECEB y ex funcionario del ex presidente Mauricio Macri- y Jorge Knoblovits -presidente de DAIA-.

Mendoza, una de las provincias que sostiene el aval a Javier Milei

Un reciente estudio de opinión de la consultora Demokratia muestra que el presidente Javier Milei sigue cosechando apoyo de los mendocinos, pero hay una ligera caída en el respaldo, fundamentalmente por la delicada situación económica y la fuerte recesión que atraviesan la mayoría de los sectores.

La "foto" responde a la encuesta que se hizo entre el 22 y el 26 de julio. Las mujeres apoyan más que los hombres, mientras que los grupos de resistencia al libertario son los jubilados y los jóvenes adultos. Justamente este sábado, el Presidente vetó la ley que implicaba un ajuste a los haberes jubilatorios.

La encuesta arrojó que el 55,22% de los encuestados mantiene el respaldo a la gestión de Javier Milei, mientras que el 30,5% desaprueba algo o todo lo que realizó hasta el momento. Otro de los datos que se desprenden es que el 14,28% no tomó partido.

El sector que se encuentra más decepcionado es el de los jóvenes adultos y la tercera edad, quienes manifestaron mayor descontento por las medidas del presidente Javier Milei en sus primeros 8 meses de gestión.