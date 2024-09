Javier Milei confirmó que viene al foro financiero y tendrá una fugaz reunión con Cornejo

Según confirmó este martes el mismo Cornejo, la apretada agenda presidencial sólo permitirá una "pequeña reunión" oficial, que podría restringirse al breve momento en que compartan el vehículo que los trasladará desde el aeropuerto hasta el hotel Sheraton en donde se hará el foro que arranca este jueves.

"En Protocolo me informaron que sólo viene al evento, pero sí vamos a mantener una pequeña reunión. No todos los días se puede hablar personalmente con un presidente”, marcó Cornejo asumiendo que el mano a mano con Milei será breve y que no habrá formalidades ni visitas a Casa de Gobierno.