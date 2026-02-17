La presencia de viento norte genera aumento en las temperaturas en Mendoza que, sumado a la alta humedad, provoca la probabilidad de tormentas, según el pronóstico del tiempo. Además, hay una alerta amarilla vigente por presencia de viento Zonda en un sector de Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa un día caluroso con posibles tormentas y viento Zonda
Las temperaturas se mantienen elevadas durante este martes, con posibles tormentas aisladas en la tarde noche, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que la mañana de este martes feriado arrancó con presencia de neblina en la zona de Lavalle, en el límite entre Mendoza y San Juan. Además, se registraron al amanecer de hoy tormentas en Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis.
Sostuvo que la circulación del aire del norte hará que haya un ascenso de las temperaturas con una máxima que llegará a los 34 grados durante la tarde, un día muy parecido al lunes.
Además, existe una alerta amarilla por viento Zonda en la tarde de este martes en Malargüe, pero también se pueden sentir algunas ráfagas en la precordillera.
El pronóstico del tiempo con tormentas y un frente del sur
La especialista indicó a Radio Nihuil que hacia la tarde noche se espera que ingrese un frente frío que se desplazará desde el sur de Mendoza y generará la formación de tormentas aisladas que podrían afectar hasta la madrugada del miércoles.
La inestabilidad estará más focalizada en el Sudeste y el Este de Mendoza, pero puede haber tormentas también en el Valle de Uco y el Gran Mendoza. El paso de este frente frío traerá un marcado descenso de las temperaturas para el miércoles, las cuales serán 19 grados de mínima y 29 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo indica que la humedad seguirá presente en Mendoza durante el jueves y viernes, cuando se espera que se registren tormentas aisladas. El tiempo más seco podría llegar la próxima semana.