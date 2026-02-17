El pronóstico del tiempo anticipa un día caluroso con posibles tormentas y viento Zonda

Además, existe una alerta amarilla por viento Zonda en la tarde de este martes en Malargüe, pero también se pueden sentir algunas ráfagas en la precordillera.

El pronóstico del tiempo con tormentas y un frente del sur

La especialista indicó a Radio Nihuil que hacia la tarde noche se espera que ingrese un frente frío que se desplazará desde el sur de Mendoza y generará la formación de tormentas aisladas que podrían afectar hasta la madrugada del miércoles.

La inestabilidad estará más focalizada en el Sudeste y el Este de Mendoza, pero puede haber tormentas también en el Valle de Uco y el Gran Mendoza. El paso de este frente frío traerá un marcado descenso de las temperaturas para el miércoles, las cuales serán 19 grados de mínima y 29 grados de máxima.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 14 Tras un día caluroso, el pronóstico del tiempo indicó que en la noche ingresará un frente frío que hará bajar la máxima. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo indica que la humedad seguirá presente en Mendoza durante el jueves y viernes, cuando se espera que se registren tormentas aisladas. El tiempo más seco podría llegar la próxima semana.