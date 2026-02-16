Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Atención

El pronóstico del tiempo alerta por tormentas en parte de Mendoza durante el feriado

Las altas temperaturas se mantendrán durante este lunes y se esperan tormentas desde la tarde, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Hay alerta amarilla

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo emitió una alerta amarilla por posibles tormentas hacia el final de este lunes. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una alerta amarilla está vigente desde la tarde de lunes y madrugada del martes por tormentas que podrían ocurrir en gran parte de la provincia, según el pronóstico del tiempo. Además, las temperaturas serán elevadas por lo menos hasta el miércoles.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que "este lunes estará marcado por la inestabilidad en gran parte de la provincia, con ascenso de la temperatura debido a la presencia de viento norte".

pronostico del tiempo verano primavera calor parque general san martin
La máxima para este lunes será de 33 grados, con cielo parcialmente nublado y posibles tormentas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Esta situación, combinada con altos valores de humedad es lo que generará tormentas desde la tarde. La máxima para la tarde será de 33 grados y hacia la noche no bajaría de los 26 grados.

Además, la especialista señaló la probabilidad de viento Zonda en sectores de la precordillera y en Malargüe durante la tarde de este lunes.

El pronóstico del tiempo alertó por tormentas

Elizabeth explicó que las tormentas para este lunes estarán focalizadas especialmente en la zona Este y Sudeste de Mendoza, donde puede caer una gran cantidad de agua en períodos cortos de tiempo, además de fuertes vientos y probabilidad de caída de granizo.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (17).jpeg
El pronóstico del tiempo anticipó la posibilidad de tormentas durante este lunes. Imagen ilustrativa.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que podrían afectar la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, y Maipú, además de toda la zona Este, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear.

Estas tormentas se podrían extender hasta la madrugada del martes, según el pronóstico del tiempo.

