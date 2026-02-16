Una alerta amarilla está vigente desde la tarde de lunes y madrugada del martes por tormentas que podrían ocurrir en gran parte de la provincia, según el pronóstico del tiempo. Además, las temperaturas serán elevadas por lo menos hasta el miércoles.
El pronóstico del tiempo alerta por tormentas en parte de Mendoza durante el feriado
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que "este lunes estará marcado por la inestabilidad en gran parte de la provincia, con ascenso de la temperatura debido a la presencia de viento norte".
Esta situación, combinada con altos valores de humedad es lo que generará tormentas desde la tarde. La máxima para la tarde será de 33 grados y hacia la noche no bajaría de los 26 grados.
Además, la especialista señaló la probabilidad de viento Zonda en sectores de la precordillera y en Malargüe durante la tarde de este lunes.
El pronóstico del tiempo alertó por tormentas
Elizabeth explicó que las tormentas para este lunes estarán focalizadas especialmente en la zona Este y Sudeste de Mendoza, donde puede caer una gran cantidad de agua en períodos cortos de tiempo, además de fuertes vientos y probabilidad de caída de granizo.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que podrían afectar la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, y Maipú, además de toda la zona Este, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear.
Estas tormentas se podrían extender hasta la madrugada del martes, según el pronóstico del tiempo.