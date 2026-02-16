El pronóstico del tiempo alerta por tormentas en parte de Mendoza durante el feriado

Además, la especialista señaló la probabilidad de viento Zonda en sectores de la precordillera y en Malargüe durante la tarde de este lunes.

El pronóstico del tiempo alertó por tormentas

Elizabeth explicó que las tormentas para este lunes estarán focalizadas especialmente en la zona Este y Sudeste de Mendoza, donde puede caer una gran cantidad de agua en períodos cortos de tiempo, además de fuertes vientos y probabilidad de caída de granizo.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (17).jpeg El pronóstico del tiempo anticipó la posibilidad de tormentas durante este lunes. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que podrían afectar la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, y Maipú, además de toda la zona Este, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear.

Estas tormentas se podrían extender hasta la madrugada del martes, según el pronóstico del tiempo.