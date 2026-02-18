El pronóstico del tiempo marca descenso de la temperatura con posibles tormentas durante la noche

"El viento del sur trae el descenso de temperaturas para hoy y los próximos 3 días", indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil, y agregó que luego de los 33.2 grados del martes, este miércoles se espera que la máxima sea de 29 grados.

pronostico del tiempo calor parque san martin El pronóstico del tiempo anticipó un miércoles agradable con descenso de temperatura. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Además, el cuelo estará cubierto y la humedad se sentirá elevada en gran parte del día, con la presencia del viento del sur durante toda la jornada.