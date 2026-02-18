Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Día nublado

El pronóstico del tiempo marca descenso de la temperatura con posibles tormentas durante la noche

El viento que sopla del sur marcará una baja de las temperaturas desde este miércoles, según el pronóstico del tiempo. Se esperan tormentas en varios sectores

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo anticipó una máxima de 29 grados con posibles tormentas en la noche. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipó una máxima de 29 grados con posibles tormentas en la noche. Imagen ilustrativa.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Un frente frío con viento del sur llegó a Mendoza desde la madrugada de este miércoles lo que traerá algo de alivio, ya que el pronóstico del tiempo indica descenso de las temperaturas para los próximos días. Sigue la posibilidad de tormentas en la provincia.

"El viento del sur trae el descenso de temperaturas para hoy y los próximos 3 días", indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil, y agregó que luego de los 33.2 grados del martes, este miércoles se espera que la máxima sea de 29 grados.

pronostico del tiempo calor parque san martin
El pronóstico del tiempo anticipó un miércoles agradable con descenso de temperatura. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipó un miércoles agradable con descenso de temperatura. Imagen ilustrativa.

Además, el cuelo estará cubierto y la humedad se sentirá elevada en gran parte del día, con la presencia del viento del sur durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo anuncia tormentas

La inestabilidad continúa presente en la provincia para este miércoles, ya que hacia la noche hay probabilidad de ocurrencia de tormentas aisladas en el Gran Mendoza.

Pero Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que hay más chances que esto ocurra en San Rafael, General Alvear y la zona Este de Mendoza, donde en los últimos días se registraron varias tormentas.

El pronóstico del tiempo para los próximos días anticipa más lluvias y tormentas especialmente para viernes y sábado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar