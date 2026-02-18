El pronóstico del tiempo marca descenso de la temperatura con posibles tormentas durante la noche

Un frente frío con viento del sur llegó a Mendoza desde la madrugada de este miércoles lo que traerá algo de alivio, ya que el pronóstico del tiempo indica descenso de las temperaturas para los próximos días. Sigue la posibilidad de tormentas en la provincia.
"El viento del sur trae el descenso de temperaturas para hoy y los próximos 3 días", indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil, y agregó que luego de los 33.2 grados del martes, este miércoles se espera que la máxima sea de 29 grados.
Además, el cuelo estará cubierto y la humedad se sentirá elevada en gran parte del día, con la presencia del viento del sur durante toda la jornada.
El pronóstico del tiempo anuncia tormentas
La inestabilidad continúa presente en la provincia para este miércoles, ya que hacia la noche hay probabilidad de ocurrencia de tormentas aisladas en el Gran Mendoza.
Pero Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que hay más chances que esto ocurra en San Rafael, General Alvear y la zona Este de Mendoza, donde en los últimos días se registraron varias tormentas.
El pronóstico del tiempo para los próximos días anticipa más lluvias y tormentas especialmente para viernes y sábado.