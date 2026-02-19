Paro nacional en Mendoza sin bancos, con vuelos cancelados y concentraciones

Bancos sin atención y vuelos cancelados por el paro nacional

La seccional local de La Bancaria confirmó su adhesión, por lo que no habrá atención presencial en las entidades financieras durante toda la jornada.

El transporte aéreo arrancó con complicaciones debido a que los empleados de Intercargo -quienes suben y bajan las valijas de los aviones- se sumaron al paro y paralizan las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Francisco Gabrielli), por lo que no habrá vuelos nacionales durante el día, a excepción de lo que pueda ocurrir con Flybondi.

Esto se vio reflejado desde la medianoche del jueves en la página web de Aeropuertos Argentina y en la mañana del martes, donde Pablo Gamba, periodista de Radio Nihuil, reflejó el elevado número de cancelaciones de vuelos. Solo las aerolíneas LATAM y Flybondi funcionan con normalidad, por lo que es oportuno consultar con cada aerolínea la situación puntual de cada vuelo.

Comercio con adhesión dispar al paro nacional

El sector comercial acompañará la medida de fuerza, aunque las cámaras empresarias no emitieron comunicados oficiales sobre el cierre de locales. Por ello, se espera una adhesión parcial en centros comerciales y zonas céntricas.

Estado, salud y educación con guardias mínimas

En la administración pública confirmaron su adhesión:

ATE (La Asociación de Trabajadores del Estado, que se desempeñan en la administración pública)

(La Asociación de Trabajadores del Estado, que se desempeñan en la administración pública) SUTE (docentes)

(docentes) AMPROS (salud)

Los gremios aclararon que se garantizarán guardias mínimas para asegurar servicios esenciales. En las escuelas donde hay mesas de exámenes o instancias de consulta, aseguraron que el funcionamiento será normal.

Movilización y servicios municipales

Las organizaciones sindicales convocaron a concentrarse a las 10.30 en el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza, uno de los principales puntos de protesta. Y esta convocatoria amenaza en complicar el ingreso a Capital.

En el plano municipal, habrá cese del servicio de recolección de residuos en Las Heras y Godoy Cruz, con normalización prevista para la noche del jueves.

Transporte garantizado y advertencia oficial

El transporte público funcionará con normalidad. En paralelo, el gobierno provincial adelantó que se descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro.

Se espera que la jornada de paro nacional se desarrolle con impacto dispar según la actividad y se aguarda presencia sindical en el centro de la Ciudad de Mendoza.