Cuándo se paga Volver al Trabajo en marzo de 2026 y de cuánto es el monto

Cuándo se paga Volver al Trabajo en noviembre

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro el viernes 6 de marzo de 2026. Puede que algunos vean reflejado el dinero uno o dos días después por temas administrativos.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a cobrar $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace muchísimo tiempo.

Programa Volver al Trabajo : $78.000

: $78.000 Fecha de pago: viernes 6 de marzo

La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.

Volver al Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Para corroborar quiénes cobran este programa se puede hacer de manera fácil y rápida siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

El Programa Volver al Trabajo será reemplazado por Vouchers Educativos

El Gobierno nacional de Milei decidió hacer un cambio principal en el Programa Volver al Trabajo. Y tal como se lo conoce hoy, dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Vale recordar que la prestación se paga a mes vencido y, en general, los depósitos se dan el quito día hábil de cada mes.

Puntos clave de la transición que sufrirá Volver al Trabajo hacia los Vouchers Educativos:

El Ministerio de Capital Humano ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria.

ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria. A partir de mayo el Programa Volver al Trabajo será reemplazado por un sistema de Vouchers Educativos de capacitación laboral.

será reemplazado por un sistema de de capacitación laboral. El beneficio dejará de ser automático. Para recibir la ayuda, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación en oficios (como gasista, electricista, pintura, etc.).

Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. Quien no cumpla con la formación o abandone los cursos, perderá el beneficio de inmediato.

Al terminar los módulos (que suelen durar dos meses), recibirás un certificado oficial para facilitar tu ingreso al empleo privado.

Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de vouchers se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.