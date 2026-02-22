Pretemporada de la F1: cómo quedó el ranking de escuderías y el lugar de Alpine

Como resultado de los test, Alpine se mostró como uno de los equipos más sólidos del bloque intermedio, dejando muy atrás lo ocurrido en 2025 en donde tanto a Colapinto como a Gasly le costaron tener buenos desempeños.

Es que en la temporada pasada la escudería francesa sacrificó gran parte del desarrollo de 2025 para centrarse exclusivamente en las nuevas regulaciones de 2026, una apuesta que parece estar dando frutos.

Franco Colapinto Franco Colapinto mejoró sus números en la pretemporada de la F1.

Según el informe de The Race, Alpine se posiciona como el tercer mejor equipo con motorización Mercedes, superando a Williams. El monoplaza de Colapinto mostró avances netos en tracción y estabilidad, aunque persiste un leve subviraje en el tren delantero, el potencial de mejora para las primeras fechas es sumamente alto.

Mercedes es el gran favorito ya que surgen como los líderes técnicos tras demostrar una fiabilidad envidiable a pesar de un contratiempo menor con la presión neumática en su unidad de potencia durante la última jornada. Fue el equipo que más vueltas completó y logró establecer una base sólida para la carrera en Albert Park el próximo 8 de marzo.

La situación para Aston Martin es prepcupante porque finalizó los tests como el equipo con menor rodaje y mayores dificultades de adaptación al nuevo reglamento.

Aston-Martin Aston Martin se convirtió en la escudería más lenta de la pretemporada de la F1.

Mike Krack, director de pista, fue tajante: "Simplemente no hemos podido completar las tareas típicas de las pruebas de invierno". Las fallas reiteradas en el motor Honda y un déficit marcado en la gestión de energía han dejado al equipo en una posición vulnerable.

Cómo quedó el ranking de escuderías y el lugar de Alpine en la pretemporada de la F1

1. Mercedes.

2. Ferrari.

3. McLaren.

4. Red Bull.

5 Haas.

6. Alpine.

7. Racing Bulls.

8. Audi.

9. Williams.

10. Cadillac.

11. Aston Martin.

Pilotos F1 Los pilotos de la Fórmula 1 finalizaron la pretemporada.

