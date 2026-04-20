Qué son las "ochavas" de la calle y por qué Bernardino Rivadavia las hizo obligatorias en 1821

El nombre proviene del concepto de "ochavar", que implica dar forma de octógono a una estructura. Al recortar las cuatro esquinas de un cruce, se crea un espacio octogonal en el centro de la calle que mejora drásticamente la dinámica del entorno.

En Argentina, casi todas las esquinas de la calle y las uniones terminan en ochava o chaflán. Esta medida tiene una historia muy interesante que poco tiene que ver con lo estético.

Un hito en la historia: ¿qué decretó Bernardino Rivadavia en 1821?

Para entender la historia de nuestras calles y el origen de las ochavas en Argentina, tenemos que viajar en el tiempo al 14 de diciembre de 1821.

En aquel entonces, las ciudades conservaban el trazado colonial de ángulos rectos, lo que convertía a las esquinas en puntos ciegos peligrosos ¿Qué significa?

Las esquinas estaban cerradas en forma de punta, lo cual dificultaba la vista para los conductores de los autos o para las personas que caminaban por la vereda.

Bernardino Rivadavia Este decreto cambió la historia de la seguridad vial en el país.

Bajo el gobierno de Martín Rodríguez, fue el ministro Bernardino Rivadavia quien impulsó un decreto revolucionario. Esta normativa obligaba a que toda nueva construcción en las esquinas de Buenos Aires dejara un espacio libre para la visibilidad.

El decreto establecía que se debía trazar una línea que uniera dos puntos situados a unos 5 metros de la esquina original. Con el tiempo, esta medida se estandarizó en todo el país, dándole a la arquitectura argentina una identidad visual única en el mundo, y mucho más segura.

¿Por qué las ochavas son tan importantes en la actualidad?

Aunque el decreto nació en la época de las carretas, su vigencia en la historia ha sido de gran importancia para autos, bicicletas, motos y peatones ¿Qué significa su uso en la actualidad?

esquina En la actualidad, son pocas las esquinas de calle que no tienen ochava.

La función principal es la visibilidad . Al eliminar el ángulo de 90 grados, el conductor de un vehículo puede ver quién viene por la calle transversal mucho antes de llegar al cruce, evitando accidentes.

. Al eliminar el ángulo de 90 grados, el conductor de un vehículo puede ver quién viene por la transversal mucho antes de llegar al cruce, evitando accidentes. Los vehículos grandes (antes carruajes de bueyes, hoy colectivos y camiones) necesitan un radio de giro amplio. La ochava permite que los vehículos doblen con fluidez por la calle sin invadir la vereda o realizar maniobras peligrosas.

sin invadir la vereda o realizar maniobras peligrosas. Originalmente, las esquinas en punta acumulaban basura y suciedad en los rincones. Al abrir el espacio, se mejoró la ventilación y la iluminación natural de las calles, promoviendo un ambiente más saludable.