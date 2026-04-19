Ni jengibre, ni tomillo: la infusión prohibida en el embarazo que provoca contracciones

En el camino hacia la maternidad, es común que las futuras madres busquen refugio en lo natural. Ante las náuseas matutinas o el cansancio, una infusión de este tipo parece la solución más inofensiva. Sin embargo, la línea entre el bienestar y el riesgo es delgada.
Sucede que hay algunas bebidas que en el embarazo están asociadas directamente con la aparición de contracciones precoces, lo que en el primer trimestre aumenta drásticamente el riesgo de aborto espontáneo y, en etapas avanzadas, podría inducir un parto prematuro.
Salvia, la infusión que debe ser evitada durante el embarazo
Mientras que el jengibre es el aliado estrella contra los mareos y el tomillo alivia los resfriados, existe una infusión que debe desaparecer de tu alacena desde el primer positivo: la salvia.
La salvia (Salvia officinalis) ha sido valorada históricamente por sus propiedades digestivas y antisépticas. No obstante, para la salud de la embarazada, se convierte en un enemigo silencioso. El motivo científico tiene nombre propio: tujona.
La tujona es un compuesto químico presente en el aceite esencial de la planta que actúa como un potente estimulante uterino, lo que provoca las contracciones mencionadas.
La restricción de esta planta no termina con el parto. Si decides optar por la lactancia materna, la salvia sigue estando en la lista negra. Se sabe que tiene propiedades estrogénicas que pueden inhibir la producción de leche.
Si buscas una infusión que acompañe tu embarazo sin sobresaltos, los expertos recomiendan el rooibos (naturalmente libre de cafeína), la malva para el tránsito intestinal o el agua con rodajas de limón natural.
Infusiones para tomar durante el embarazo
En contrapartida con lo planteado y, si quieres llevar tu embarazo sin sobresaltos tomando infusiones naturales, puedes recurrir a alguna de las que se muestran a continuación:
- Jengibre
- Rooibos
- Menta
- Tomillo
- Malva
- Hojas de frambuesa
Incluso con las infusiones seguras, lo ideal es no endulzarlas con azúcar blanca. Sugiere usar un poco de miel o rodajas de limón para potenciar el sabor y la Vitamina C.