Ni jengibre, ni tomillo: la infusión prohibida en el embarazo que provoca contracciones

La salvia (Salvia officinalis) ha sido valorada históricamente por sus propiedades digestivas y antisépticas. No obstante, para la salud de la embarazada, se convierte en un enemigo silencioso. El motivo científico tiene nombre propio: tujona.

La tujona es un compuesto químico presente en el aceite esencial de la planta que actúa como un potente estimulante uterino, lo que provoca las contracciones mencionadas.

infusion, salvia.jpg La infusión de salvia no es recomendada para mujeres embarazadas.

La restricción de esta planta no termina con el parto. Si decides optar por la lactancia materna, la salvia sigue estando en la lista negra. Se sabe que tiene propiedades estrogénicas que pueden inhibir la producción de leche.

Si buscas una infusión que acompañe tu embarazo sin sobresaltos, los expertos recomiendan el rooibos (naturalmente libre de cafeína), la malva para el tránsito intestinal o el agua con rodajas de limón natural.

Infusiones para tomar durante el embarazo

En contrapartida con lo planteado y, si quieres llevar tu embarazo sin sobresaltos tomando infusiones naturales, puedes recurrir a alguna de las que se muestran a continuación:

Jengibre

Rooibos

Menta

Tomillo

Malva

Hojas de frambuesa

Incluso con las infusiones seguras, lo ideal es no endulzarlas con azúcar blanca. Sugiere usar un poco de miel o rodajas de limón para potenciar el sabor y la Vitamina C.