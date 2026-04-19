¿Es un potrero?: así luce el Monumental para el Superclásico

El mundo del fútbol tiene la mirada puesta en el Estadio Monumental. Sin embargo, para el Superclásico entre River y Boca, las imágenes del campo de juego han encendido las alarmas entre los hinchas: el césped no está en óptimas condiciones.
El campo de juego del Monumental mejoró en comparación del partido por Copa Sudamericana contra Carabobo, pero no está en su mejor momento para el Superclásico
El mundo del fútbol tiene la mirada puesta en el Estadio Monumental. Sin embargo, para el Superclásico entre River y Boca, las imágenes del campo de juego han encendido las alarmas entre los hinchas: el césped no está en óptimas condiciones.
Los cancheros de River trabajaron intensamente para que el rectángulo verde luzca de manera óptima en el Superclásico teniendo en cuenta que se trata de un partido que es visto desde diferentes puntos del mundo y que la prensa especializada lo cubre considerándolo como uno de los encuentros más esperados y pasionales.
Por la fecha 13 de la Liga Profesional los de Núñez recibieron a Belgrano y el campo de juego no estaba al 100%, lo que despertó la preocupación de cara al enfrentamiento entre River y Boca.
En la goleada de los dirigidos por Chacho Coudet contra el equipo cordobés se observaron huecos en diferentes lugares del campo de juego, pero que según explicaron los especialistas se relacionan con un proceso de descompactación realizado con maquinaria específica con el objetivo de airear la superficie.
Esto también se evidenció en el partido contra Carabobo.
La agenda en el Monumental continuará bastante ocupada porque tiene, al menos, cuatro partidos por delante:
AC/DC llenó el Monumental tras más de una década sin visitar la Argentina, en el marco de la gira Power Up Tour, con tres shows los días 23, 27 y 31 de marzo.
De esta manera, el campo de juego debía recuperar su estado en 19 días para recibir el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors; algo que finalmente no sucedió.