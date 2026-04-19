¿Es un potrero?: así luce el Monumental para el Superclásico

En la goleada de los dirigidos por Chacho Coudet contra el equipo cordobés se observaron huecos en diferentes lugares del campo de juego, pero que según explicaron los especialistas se relacionan con un proceso de descompactación realizado con maquinaria específica con el objetivo de airear la superficie.

Esto también se evidenció en el partido contra Carabobo.

Monumental

Luego del Superclásico la agenda está llena de partidos

La agenda en el Monumental continuará bastante ocupada porque tiene, al menos, cuatro partidos por delante:

Liga Profesional - fecha 16 - sábado 25 de abril: Aldosivi.

Liga Profesional - fecha 9 (reprogramada por el paro, con fecha a definir): Atlético Tucumán.

Copa Sudamericana - fecha 5 - miércoles 20 de mayo: Bragantino.

Copa Sudamericana - fecha 6 - miércoles 27 de mayo: Blooming.

Monumental - River - Belgrano Hay preocupación por el estado del campo de juego para el Superclásico.

El efecto AC/DC antes del Superclásico

AC/DC llenó el Monumental tras más de una década sin visitar la Argentina, en el marco de la gira Power Up Tour, con tres shows los días 23, 27 y 31 de marzo.

De esta manera, el campo de juego debía recuperar su estado en 19 días para recibir el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors; algo que finalmente no sucedió.