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River - Boca

¿Es un potrero?: así luce el Monumental para el Superclásico

El campo de juego del Monumental mejoró en comparación del partido por Copa Sudamericana contra Carabobo, pero no está en su mejor momento para el Superclásico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Monumental no está óptimo para el Superclásico.

El Monumental no está óptimo para el Superclásico.

El mundo del fútbol tiene la mirada puesta en el Estadio Monumental. Sin embargo, para el Superclásico entre River y Boca, las imágenes del campo de juego han encendido las alarmas entre los hinchas: el césped no está en óptimas condiciones.

Monumental - River - Belgrano
As&iacute; esta el Monumental antes del Supercl&aacute;sico.

Así esta el Monumental antes del Superclásico.

Las fotos que preocupan de cara al Superclásico

Los cancheros de River trabajaron intensamente para que el rectángulo verde luzca de manera óptima en el Superclásico teniendo en cuenta que se trata de un partido que es visto desde diferentes puntos del mundo y que la prensa especializada lo cubre considerándolo como uno de los encuentros más esperados y pasionales.

Por la fecha 13 de la Liga Profesional los de Núñez recibieron a Belgrano y el campo de juego no estaba al 100%, lo que despertó la preocupación de cara al enfrentamiento entre River y Boca.

En la goleada de los dirigidos por Chacho Coudet contra el equipo cordobés se observaron huecos en diferentes lugares del campo de juego, pero que según explicaron los especialistas se relacionan con un proceso de descompactación realizado con maquinaria específica con el objetivo de airear la superficie.

Esto también se evidenció en el partido contra Carabobo.

Monumental

Luego del Superclásico la agenda está llena de partidos

La agenda en el Monumental continuará bastante ocupada porque tiene, al menos, cuatro partidos por delante:

  • Liga Profesional - fecha 16 - sábado 25 de abril: Aldosivi.
  • Liga Profesional - fecha 9 (reprogramada por el paro, con fecha a definir): Atlético Tucumán.
  • Copa Sudamericana - fecha 5 - miércoles 20 de mayo: Bragantino.
  • Copa Sudamericana - fecha 6 - miércoles 27 de mayo: Blooming.
Monumental - River - Belgrano
Hay preocupaci&oacute;n por el estado del campo de juego para el Supercl&aacute;sico.

Hay preocupación por el estado del campo de juego para el Superclásico.

El efecto AC/DC antes del Superclásico

AC/DC llenó el Monumental tras más de una década sin visitar la Argentina, en el marco de la gira Power Up Tour, con tres shows los días 23, 27 y 31 de marzo.

De esta manera, el campo de juego debía recuperar su estado en 19 días para recibir el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors; algo que finalmente no sucedió.

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