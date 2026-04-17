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El Superclásico movilizará un dispositivo de seguridad con más de 1000 policías de la Ciudad de Buenos Aires

Para el Superclásico la Ciudad de Buenos Aires planificó el control con tres anillos de alrededor del estadio Monumental, prohibiendo cuidacoches y pirotecnia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Más de 1000 agentes de seguridad harán controles y cacheos en tres anillos dispuestos en torno al estadio Monumental para el Superclásico del domingo.

Más de 1000 agentes de seguridad harán controles y cacheos en tres anillos dispuestos en torno al estadio Monumental para el Superclásico del domingo.

El estadio de River Plate será el escenario de un nuevo Superclásico de la Liga Profesional de fútbol el domingo, desde las 17. Pero ya se trabaja en cuanto al dispositivo de seguridad, y se anticipó que afectará a más de 1.000 efectivos para evitar desmanes.

Según informaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un importante operativo de seguridad en el estadio Monumental para el duelo entre River y Boca, por la 15ª fecha del Torneo Apertura.

Medidas extremas del Gobierno de Buenos Aires para el Superclásico

Entre las medidas preventivas para la seguridad del duelo entre el Millonario y el Xeneize, será el secreto sobre el itinerario del micro de Boca, para evitar agresiones a la movilidad, tal como ocurrió en la previa al segundo partido de la final de la Copa Libertadores 2018, que derivó en trasladar el encuentro a Madrid.

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No se permitir&aacute; el ingreso al estadio de River con pirotecnia y se cumplir&aacute;n estrictamente las inhibiciones del plan Tribuna Segura.

No se permitirá el ingreso al estadio de River con pirotecnia y se cumplirán estrictamente las inhibiciones del plan Tribuna Segura.

Superclásico con tres anillos de control, sin pirotecnia ni trapitos

El operativo diseñado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, incluirá tres anillos de control en las inmediaciones del estadio de River Plate, donde se desplegarán efectivos policiales propios para realizar cacheos y prevenir el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos. También se llevarán adelante controles contra la venta ambulante y la presencia de cuidacoches (trapitos).

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El estadio Monumental abrirá sus ingresos a partir de las 14, con el objetivo de permitir el ingreso del anticipado de público, evitando aglomeraciones. Además, se habilitarán accesos exclusivos para familias en distintos sectores, en una medida orientada a mejorar la circulación y la seguridad de los asistentes.

Agentes de Tránsito, inspectores de Espacio Público, personal de la Agencia Gubernamental de Control y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, trabajarán en coordinación con el sistema Tribuna Segura para detectar personas con derecho de admisión. El objetivo será garantizar una jornada sin incidentes en el Superclásico, el partido más convocantes del fútbol argentino y considerado el más apasionante a nivel mundial.

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