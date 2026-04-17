El Superclásico movilizará un dispositivo de seguridad con más de 1000 policías de la Ciudad de Buenos Aires

operativo-seguridad-superclasico-monumental No se permitirá el ingreso al estadio de River con pirotecnia y se cumplirán estrictamente las inhibiciones del plan Tribuna Segura.

Superclásico con tres anillos de control, sin pirotecnia ni trapitos

El operativo diseñado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, incluirá tres anillos de control en las inmediaciones del estadio de River Plate, donde se desplegarán efectivos policiales propios para realizar cacheos y prevenir el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos. También se llevarán adelante controles contra la venta ambulante y la presencia de cuidacoches (trapitos).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2044979172045471964&partner=&hide_thread=false #Detalles | Así será el operativo policial para el #River-#Boca: más de 1.000 efectivos, tres anillos de seguridad y el recorrido “secreto” para el micro visitante. Mirá https://t.co/HLS85yW8nv — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 17, 2026

El estadio Monumental abrirá sus ingresos a partir de las 14, con el objetivo de permitir el ingreso del anticipado de público, evitando aglomeraciones. Además, se habilitarán accesos exclusivos para familias en distintos sectores, en una medida orientada a mejorar la circulación y la seguridad de los asistentes.

Agentes de Tránsito, inspectores de Espacio Público, personal de la Agencia Gubernamental de Control y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, trabajarán en coordinación con el sistema Tribuna Segura para detectar personas con derecho de admisión. El objetivo será garantizar una jornada sin incidentes en el Superclásico, el partido más convocantes del fútbol argentino y considerado el más apasionante a nivel mundial.