Montiel y Paredes, dos campeones del mundo, anticiparon el Superclásico entre River y Boca

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección argentina, anticiparon el Superclásico del domingo entre River y Boca y coincidieron es que es un partido que todos los jugadores quieren protagonizar.
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección argentina, anticiparon el Superclásico del domingo entre River y Boca.
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección argentina, anticiparon el Superclásico del domingo entre River y Boca y coincidieron es que es un partido que todos los jugadores quieren protagonizar.
"Nos conocemos desde chicos, compartimos mucho tiempo en la Selección pero ahora seremos rivales en este partido y cada uno hará lo mejor para ganar", dijo el defensor de River respecto del volante xeneize y a horas del duelo de este domingo 19 de abril a las 17, en el Monumental.
"El campo de juego no va a estar de la mejor manera, nos va a perjudicar a los dos equipos", dijo Montiel y respecto del árbitro Darío Herrera Paredes fue contundente: "No hablo del árbitro, no creo en la mala intención. Siempre digo que si hay errores es porque somos humanos"
En cuanto a sus expectativas para el partido, el lateral de River pronosticó: "Un partido difícil. Es un clásico, a cualquier le gustaría jugar. Va a ser muy trabado, los clásicos se juegan así. Saldremos a ganar, que es lo más importante" a lo que el capitán de Boca agregó: "Son partidos aparte. Uno trata de prepararlo en la semana de la manera que queremos. Al ser un clásico, siempre se da diferente. Trataremos de hacer lo mejor posible para traer un resultado a casa".
La conferencia también contó con la participación de los presidentes de la AFA, Claudio Tapia, y de River y Boca, Stéfano Di Carlo y Juan Román Riquelme.
El máximo dirigente del club que será local indicó: "Desde nuestro lugar queremos generar las mejores condiciones y el mejor marco para que el Superclásico se desarrolle de la mejor manera" y Román, aseguró: "El Superclásico es único, sea en nuestra en casa o la de ellos. Que la gente disfrute, habrá buenos jugadores de los dos lados. Es el clásico más importante del mundo"
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