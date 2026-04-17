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Montiel y Paredes, dos campeones del mundo, anticiparon el Superclásico entre River y Boca

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección argentina, anticiparon el Superclásico del domingo entre River y Boca.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Montiel y Paredes estarán en el Superclásico.

Montiel y Paredes estarán en el Superclásico.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección argentina, anticiparon el Superclásico del domingo entre River y Boca y coincidieron es que es un partido que todos los jugadores quieren protagonizar.

"Nos conocemos desde chicos, compartimos mucho tiempo en la Selección pero ahora seremos rivales en este partido y cada uno hará lo mejor para ganar", dijo el defensor de River respecto del volante xeneize y a horas del duelo de este domingo 19 de abril a las 17, en el Monumental.

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Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca, anticiparon el Supercl&aacute;sico.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca, anticiparon el Superclásico.

"El campo de juego no va a estar de la mejor manera, nos va a perjudicar a los dos equipos", dijo Montiel y respecto del árbitro Darío Herrera Paredes fue contundente: "No hablo del árbitro, no creo en la mala intención. Siempre digo que si hay errores es porque somos humanos"

En cuanto a sus expectativas para el partido, el lateral de River pronosticó: "Un partido difícil. Es un clásico, a cualquier le gustaría jugar. Va a ser muy trabado, los clásicos se juegan así. Saldremos a ganar, que es lo más importante" a lo que el capitán de Boca agregó: "Son partidos aparte. Uno trata de prepararlo en la semana de la manera que queremos. Al ser un clásico, siempre se da diferente. Trataremos de hacer lo mejor posible para traer un resultado a casa".

Tapia, Di Carlo y Riquelme, cumbre presidencial en Ezeiza

La conferencia también contó con la participación de los presidentes de la AFA, Claudio Tapia, y de River y Boca, Stéfano Di Carlo y Juan Román Riquelme.

El máximo dirigente del club que será local indicó: "Desde nuestro lugar queremos generar las mejores condiciones y el mejor marco para que el Superclásico se desarrolle de la mejor manera" y Román, aseguró: "El Superclásico es único, sea en nuestra en casa o la de ellos. Que la gente disfrute, habrá buenos jugadores de los dos lados. Es el clásico más importante del mundo"

"Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados" (Chiqui Tapia) "Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados" (Chiqui Tapia)

Embed - #ConferenciaLPF | Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la previa del #Superclásico

Cortitas de Montiel y Paredes antes del Superclásico del domingo

Compañeros en la Selección

  • "Con Leandro compartimos mucho tiempo en la Selección pero hoy somos rivales" (Montiel).
  • "Es un placer enfrentar a compañeros de la Selección Argentina que me ayudaron a conseguir cosas importantes" (Paredes).

El Superclásico

  • "Me genera mucha adrenalina, no hay nada más lindo que jugar un Superclásico, más en nuestra cancha con nuestra gente" (Montiel).
  • "El hincha de Boca es un apoyo muy grande a donde vamos, ojalá el domingo podamos darle una alegría" (Paredes).

Cómo lo viven personalmente

  • "Los primeros Superclásicos que jugué fueron siendo muy joven, estoy en otro momento de mi carrera y sólo pienso en disfrutar del partido" (Paredes)
  • "Es un partido que genera muchas sensaciones lindas, siempre son versiones diferentes y quiero disfrutarlo mucho. Tengo el deseo de seguir ganando cosas, tengo la ilusión de seguir ganando con River" (Montiel)

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