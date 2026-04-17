Montiel y Paredes, dos campeones del mundo, anticiparon el Superclásico entre River y Boca

En cuanto a sus expectativas para el partido, el lateral de River pronosticó: "Un partido difícil. Es un clásico, a cualquier le gustaría jugar. Va a ser muy trabado, los clásicos se juegan así. Saldremos a ganar, que es lo más importante" a lo que el capitán de Boca agregó: "Son partidos aparte. Uno trata de prepararlo en la semana de la manera que queremos. Al ser un clásico, siempre se da diferente. Trataremos de hacer lo mejor posible para traer un resultado a casa".

Tapia, Di Carlo y Riquelme, cumbre presidencial en Ezeiza

La conferencia también contó con la participación de los presidentes de la AFA, Claudio Tapia, y de River y Boca, Stéfano Di Carlo y Juan Román Riquelme.

El máximo dirigente del club que será local indicó: "Desde nuestro lugar queremos generar las mejores condiciones y el mejor marco para que el Superclásico se desarrolle de la mejor manera" y Román, aseguró: "El Superclásico es único, sea en nuestra en casa o la de ellos. Que la gente disfrute, habrá buenos jugadores de los dos lados. Es el clásico más importante del mundo"

"Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados" (Chiqui Tapia) "Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados" (Chiqui Tapia)

Embed - #ConferenciaLPF | Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la previa del #Superclásico

Cortitas de Montiel y Paredes antes del Superclásico del domingo

Compañeros en la Selección

"Con Leandro compartimos mucho tiempo en la Selección pero hoy somos rivales" (Montiel).

"Es un placer enfrentar a compañeros de la Selección Argentina que me ayudaron a conseguir cosas importantes" (Paredes).

El Superclásico

"Me genera mucha adrenalina, no hay nada más lindo que jugar un Superclásico, más en nuestra cancha con nuestra gente" (Montiel).

"El hincha de Boca es un apoyo muy grande a donde vamos, ojalá el domingo podamos darle una alegría" (Paredes).

Cómo lo viven personalmente