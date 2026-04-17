Superclásico: qué predice la astrología sobre el River- Boca del domingo en el Monumental

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Por su parte, Juan Cruz (@JuanCruzSirius), figura reconocida y muy mediática, entrevistados en distintos canales porteños por sus anticipos, se presenta diciendo que "tengo más de 100 pronósticos cumplidos. Futbol, política nacional, internacional, tenis, celebridades, sucesos mundiales". Para este Superclásico, predijo que la Luna en Géminis ha sido en otras ocasiones favorable a River, y citó una estadística, que señala 6 triunfos de River, 4 empates y 1 triunfo de Boca, bajo las posiciones astrales que reinarán durante el partido.
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Un apasionado por Boca Juniors, pero minucioso para elaborar sus predicciones, AstroBocaJRS (@AstroBover), anticipó empate entre Boca y River, pero hizo una llamativa advertencia a Leandro Paredes: "Cuídese don Leandro, por favor".
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Otro astrólogo, desde su cuenta Astrología Argumental (@AstroArgumental) se inclinó por pronosticar un empate o un eventual triunfo de River. "Partido complejo, resultado cambiante, eventos imprevistos, disruptivos. Marte Saturno sobre asc del ciclo Úbeda, ojo con expulsados, lesiones… Me inclino por empate o River", posteó.
Además inició momentos relevantes en estos horarios: "17:03/05 - 17:15 - 17:18 - 17:21 - 17:24 - 17:33 - 17:44- 18:10 - 18:13/14 - 18:22 - 18:32 - 18:37 - 18:46 - 18:51".
¿Boca, River o empate en el Superclásico?
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Desde AstrologíaSimple21 (@AstroSimple21), también se inclinaron por el triunfo Millonario, por la conjunción de Venus con el sol de River", y sumó que habrá una "posibilidad de empate del 1%".
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Finalmente, y sin cartas astrales, si no que online y consultada vía streaming por un seguidor de River, la astróloga Venus Psíquica (@VenusPsiquica) dijo luego de recibir una revelación, que ve a "River con más energía y gana 1 a 0".
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"Veo con energía y luz muy alta a River. Veo a Boca diferente, más cansado, con menos energía, con una energía más densa. Igualmente va a ser un partido muy reñido, muy emocional, pero con más energía a River; gana 1 a 0".