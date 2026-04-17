Inicio Ovación Fútbol River Plate
LIGA PROFESIONAL

Superclásico: qué predice la astrología sobre el River- Boca del domingo en el Monumental

Los especialistas en astrología más consultados en redes sociales dieron su veredicto respecto al posible resultado del duelo entre River Plate y Boca Juniors

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Referentes de astrología de las redes sociales hicieron sus predicciones sobre el posible ganador del Superclásico entre River y Boca en el Monumental.

Referentes de astrología de las redes sociales hicieron sus predicciones sobre el posible ganador del Superclásico entre River y Boca en el Monumental.

Como no puede faltar nunca en cada expresión social o acontecimiento, el partido que se jugará este domingo desde las 17, donde River Plate recibirá en el Monumental a Boca Juniors, por la fecha 15 del Torneo Apertura, tiene los análisis y predicciones de especialistas astrólogos que dieron sus veredictos.

Desde las redes sociales, en especial X, distintas figuras de la astrología fueron consultados -muchos de ellos muy mediáticos y famosos por aciertos importantes-, y concluyeron en su mayoría, y mediante cartas astrales, a predecir empate o una ligera inclinación hacia River para quedarse con este Superclásico.

River vs Boca

Qué dice la astrología sobre el Superclásico entre River y Boca

Desde su cuenta de la red social X, Matías (@Lodicelaluna) señaló esto: "Partido característico de empate con una paridad general absoluta (Boca Juniors puede sacar algo mas de ventaja si juega con la camiseta suplente Amarilla), fundamentada en la dignidad de los regentes de la carta del partido y la sintonía lunar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lodicelaluna/status/2041929561470914802&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Juan Cruz (@JuanCruzSirius), figura reconocida y muy mediática, entrevistados en distintos canales porteños por sus anticipos, se presenta diciendo que "tengo más de 100 pronósticos cumplidos. Futbol, política nacional, internacional, tenis, celebridades, sucesos mundiales". Para este Superclásico, predijo que la Luna en Géminis ha sido en otras ocasiones favorable a River, y citó una estadística, que señala 6 triunfos de River, 4 empates y 1 triunfo de Boca, bajo las posiciones astrales que reinarán durante el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanCruzSirius/status/2044863961925816488&partner=&hide_thread=false

Un apasionado por Boca Juniors, pero minucioso para elaborar sus predicciones, AstroBocaJRS (@AstroBover), anticipó empate entre Boca y River, pero hizo una llamativa advertencia a Leandro Paredes: "Cuídese don Leandro, por favor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroBover/status/2044943860044894346&partner=&hide_thread=false

Otro astrólogo, desde su cuenta Astrología Argumental (@AstroArgumental) se inclinó por pronosticar un empate o un eventual triunfo de River. "Partido complejo, resultado cambiante, eventos imprevistos, disruptivos. Marte Saturno sobre asc del ciclo Úbeda, ojo con expulsados, lesiones… Me inclino por empate o River", posteó.

Además inició momentos relevantes en estos horarios: "17:03/05 - 17:15 - 17:18 - 17:21 - 17:24 - 17:33 - 17:44- 18:10 - 18:13/14 - 18:22 - 18:32 - 18:37 - 18:46 - 18:51".

¿Boca, River o empate en el Superclásico?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroArgumental/status/2044906980427600219&partner=&hide_thread=false

Desde AstrologíaSimple21 (@AstroSimple21), también se inclinaron por el triunfo Millonario, por la conjunción de Venus con el sol de River", y sumó que habrá una "posibilidad de empate del 1%".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroSimple21/status/2043507030091063675&partner=&hide_thread=false

Finalmente, y sin cartas astrales, si no que online y consultada vía streaming por un seguidor de River, la astróloga Venus Psíquica (@VenusPsiquica) dijo luego de recibir una revelación, que ve a "River con más energía y gana 1 a 0".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VenusPsiquica/status/2044881102523748374&partner=&hide_thread=false

"Veo con energía y luz muy alta a River. Veo a Boca diferente, más cansado, con menos energía, con una energía más densa. Igualmente va a ser un partido muy reñido, muy emocional, pero con más energía a River; gana 1 a 0".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas