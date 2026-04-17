Superclásico: qué predice la astrología sobre el River- Boca del domingo en el Monumental

Por su parte, Juan Cruz (@JuanCruzSirius), figura reconocida y muy mediática, entrevistados en distintos canales porteños por sus anticipos, se presenta diciendo que "tengo más de 100 pronósticos cumplidos. Futbol, política nacional, internacional, tenis, celebridades, sucesos mundiales". Para este Superclásico, predijo que la Luna en Géminis ha sido en otras ocasiones favorable a River, y citó una estadística, que señala 6 triunfos de River, 4 empates y 1 triunfo de Boca, bajo las posiciones astrales que reinarán durante el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanCruzSirius/status/2044863961925816488&partner=&hide_thread=false RIVER vs BOCA #Astrologia



El super clásico se jugará con la Luna en Geminis.



Según mi investigación astrologica, desde 1960 se han disputado 11 clásicos con la Luna en ese signo: River ganó 6, empataron 4 y Boca ganó 1. — Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) April 16, 2026

Un apasionado por Boca Juniors, pero minucioso para elaborar sus predicciones, AstroBocaJRS (@AstroBover), anticipó empate entre Boca y River, pero hizo una llamativa advertencia a Leandro Paredes: "Cuídese don Leandro, por favor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroBover/status/2044943860044894346&partner=&hide_thread=false BOCA VS RIVER SUPERCLASICO, ANALISIS COMPLETISIMO.

Si te interesan MIS ARGUMENTOS, segui leyendo el HILO, sino, te lo dejo claro.

para mi este partido es EMPATE.

ADVERTENCIA: CUIDADO TEMA VAR FAVORABLE A RIVER y CUIDADO DON LEANDRO PAREDES PORFAVOR. Necesito que se cuide mucho…+ pic.twitter.com/n5FRBVgiXA — AstroBocaJRS (@AstroBover) April 17, 2026

Otro astrólogo, desde su cuenta Astrología Argumental (@AstroArgumental) se inclinó por pronosticar un empate o un eventual triunfo de River. "Partido complejo, resultado cambiante, eventos imprevistos, disruptivos. Marte Saturno sobre asc del ciclo Úbeda, ojo con expulsados, lesiones… Me inclino por empate o River", posteó.

Además inició momentos relevantes en estos horarios: "17:03/05 - 17:15 - 17:18 - 17:21 - 17:24 - 17:33 - 17:44- 18:10 - 18:13/14 - 18:22 - 18:32 - 18:37 - 18:46 - 18:51".

¿Boca, River o empate en el Superclásico?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroArgumental/status/2044906980427600219&partner=&hide_thread=false Venus sobre el Sol de River, pero asc grado 29 cuadratura Urano. En la teoría astrológica no se puede juzgar un resultado con un asc en grado de pérdida. Habría que ver si arranca puntual.

Partido complejo, resultado cambiante, eventos imprevistos, disruptivos.

Marte Saturno… https://t.co/Gj9r9nT0Cq — Astrología Argumental (@AstroArgumental) April 16, 2026

Desde AstrologíaSimple21 (@AstroSimple21), también se inclinaron por el triunfo Millonario, por la conjunción de Venus con el sol de River", y sumó que habrá una "posibilidad de empate del 1%".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AstroSimple21/status/2043507030091063675&partner=&hide_thread=false Gana River el superclásico Venus le hace conjunción al sol millonario y ese mismo aspecta el sol del ciclo Coudet ..

Boca con sol en grado de pérdida y el ciclo Ubeda con Saturno-Marte sobre el ascendente ( 2 negativas ). Probabilidades de empate 1% — AstrologíaSimple21 (@AstroSimple21) April 13, 2026

Finalmente, y sin cartas astrales, si no que online y consultada vía streaming por un seguidor de River, la astróloga Venus Psíquica (@VenusPsiquica) dijo luego de recibir una revelación, que ve a "River con más energía y gana 1 a 0".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VenusPsiquica/status/2044881102523748374&partner=&hide_thread=false RIVER VS BOCA: LA ENERGÍA YA DECIDIÓ AL GANADOR



Venus Psíquica revela lo que nadie ve del Superclásico entre River y Boca

Guiada por nuestros dioses Jesús, Krishna, Venus y María, muestra un partido intenso, muy peleado y cargado de emociones fuertes.

.

.#argentina… pic.twitter.com/2FjPQR2rYv — Venus Psíquica (@VenusPsiquica) April 16, 2026

"Veo con energía y luz muy alta a River. Veo a Boca diferente, más cansado, con menos energía, con una energía más densa. Igualmente va a ser un partido muy reñido, muy emocional, pero con más energía a River; gana 1 a 0".