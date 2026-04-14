Boca se copó, le ganó a Barcelona de Ecuador y espera motivado el Superclásico ante River

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A los 7 minutos del primer tiempo el ex Boca Darío Benedetto y la atajó Marchesín.

Sin embargo, el local no empezaba bien el partido, porque se lesionaba Marchesín y se iba llorando. Lo reemplazó Brey.

A los 16 minutos escapaba por la derecha Merentgiel, enganchaba para adentro y su remate se iba apenas desviado. Avisaba el Xeneize.

A los 38' llegó un centro perfecto y Di Lollo con un gran cabezazo le daba el triunfo a los dirigidos por Claudio Úbeda y le aportaba tranquilidad.

A los 12' del complemento Tomás Aranda se fue derecho al arco y el arquero venezolano José Contreras lo atoró justo. Estuvo cerca Boca de ampliar el marcador.

A los 36 minutos desbordó por la izquierda Merentiel, tiró un centro cayéndose y Ascacíbar con un gran frentazo liquidó el pleito.

Y vino el tercero con un remate desde lejos.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Barcelona, el Auriazul visitará a River, por la fecha 15 del Torneo Apertura.