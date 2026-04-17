La probable formación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico

Eduardo Coudet tiene en la cabeza el once de River que jugará contra Boca. El entrenador millonario prepara el equipo que pondrá el próximo domingo desde las 17 en el Superclásico, que se jugará en el estadio Monumental.
Eduardo Coudet tiene en la cabeza el once de River que jugará contra Boca. El entrenador millonario prepara el equipo que pondrá el próximo domingo desde las 17 en el Superclásico, que se jugará en el estadio Monumental.
Eduardo Coudet se preocupa por la lesión de Fausto Vera, titular inamovible desde su llegada a River para el Superclásico con Boca. El Chacho deberá decidir entre Juan Cruz Meza, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.
Además Juanfer Quintero se lesionó también y tampoco podrá jugar ante los Auriazules.
El ex volante de Argentinos Juniors sufrió un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por no menos de dos semanas y probablemente un mes.
Kevin Castaño no anduvo bien ante Carabobo y por eso es poco probable que sera titular ante el Xeneize.
Otra alternativa es Giuliano Galoppo, pero el propio entrenador reconoció anoche en conferencia de prensa que necesitaba más ritmo antes de volver a jugar. "Está bien desde la parte física, pero es tiempo de trabajo", dijo.
Por último aparece Juan Cruz Meza. El pibe de 18 años que había desaparecido de la Primera División a fines de 2025 recuperó terreno con la llegada de Coudet, el miércoles fue titular y completó los 90 minutos en cancha.
La otra duda en el conjunto millonario para el importante partido del próximo domingo es si juega Kendry Páez o Ian Subiabre. El primero anduvo bien ante los venezolanos -generó la jugada del gol millonario- y el segundo no gravitó en ese partido.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.