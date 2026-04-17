La probable formación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico

Cuál es la lesión que tiene Fausto Vera en River

El ex volante de Argentinos Juniors sufrió un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por no menos de dos semanas y probablemente un mes.

Kevin Castaño no anduvo bien ante Carabobo y por eso es poco probable que sera titular ante el Xeneize.

Otra alternativa es Giuliano Galoppo, pero el propio entrenador reconoció anoche en conferencia de prensa que necesitaba más ritmo antes de volver a jugar. "Está bien desde la parte física, pero es tiempo de trabajo", dijo.

juan-cruz-meza-river Juan Cruz Meza podría ser el remplazante de Vera en River.

Por último aparece Juan Cruz Meza. El pibe de 18 años que había desaparecido de la Primera División a fines de 2025 recuperó terreno con la llegada de Coudet, el miércoles fue titular y completó los 90 minutos en cancha.

La otra duda en el conjunto millonario para el importante partido del próximo domingo es si juega Kendry Páez o Ian Subiabre. El primero anduvo bien ante los venezolanos -generó la jugada del gol millonario- y el segundo no gravitó en ese partido.

La probable formación de River vs. Boca en el Superclásico

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.