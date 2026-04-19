Superclásico: Claudio Úbeda le ganó el duelo a Eduardo Coudet y sumó su segundo Boca- River al hilo

"Se imaginarán cómo está el vestuario, mucha euforia, mucha alegría, mucha satisfacción por lo hecho dentro de la cancha. Y la verdad que los chicos se lo merecían, merecían haber hecho un partido así. Creo que sí, que merecimos ganar", comenzó explicando sobre los festejos desatados por sus dirigidos una vez finalizado el partido y consumado el 1 a 0 a favor.

Luego el DT sumó: "El partido es correcto, que haya terminado como terminó. Quizás debería haber terminado con algún gol más. Lamentablemente, en algunos momentos, por cuestiones de cómo estaba el campo de juego, tampoco hemos podido, a lo mejor, finalizar bien algunas situaciones que tuvimos de contragolpe. Pero bueno, era para los dos igual eso y no es excusa. (0:50) Pero sí podríamos haber liquidado el partido unos 10, 15 minutos antes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundobocaradio/status/2046008329143534076&partner=&hide_thread=false "SABEMOS LAS OBLIGACIONES QUE UNO TIENE EN UN CLUB TAN GRANDE COMO BOCA" Claudio Ubeda en conferencia de prensa luego de la victoria frente a River en el Monumental pic.twitter.com/IIxl4z9tZi — Mundo Boca Radio/TV (@mundobocaradio) April 19, 2026

Leandro Paredes

Consultado al respecto, Úbeda reconoció la importancia de un jugador que significó una "bisagra" en el rendimiento del equipo de la Ribera con su llegada: Leandro Paredes. "Sí, la verdad que Leandro es un líder natural, es un jugador extraordinario, es nuestro jugador de selección. No voy a descubrir nada con eso. Lo que sí tengo para agregar es que tiene mucha humildad dentro del grupo: sabe llevar el grupo adelante de una manera muy buena", confesó el entrenador.

Luego agregó sobre el campeón mundial que tiene entre sus dirigidos: "Eso ayuda a que el día a día sea siempre mejor. Que estemos contentos, que estemos en un ambiente agradable todos, y que trabajemos como lo venimos haciendo, con tranquilidad, con seriedad".

La reconciliación de Úbeda con el hincha

Recordándole el mal momento de Boca, cuando el equipo parecía haber tocado fondo, un periodista le consultó sobre cómo había logrado cambiar la consideración del hincha con buenos resultados. "Yo creo que el factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere en el día a día. Y eso te da crecimiento" señaló.

"Tenemos un plantel que tenemos jugadores de jerarquía, y cuando uno tiene material como para trabajar y saber qué es lo que podemos hacer, o de qué manera queremos trabajar, obviamente que eso funciona mejor", sumó Úbeda.

futbol-superclásico-eduardo coudet-conferencia Eduardo Coudet fue cauto y apostó a que hay que seguir trabajando. Reconoció que la derrota dolió.

Eduardo Coudet y su primer Superclásico en el banco de River

Una de las consultas más agudas hechas al entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, fue cómo trabajar cargando esta derrota y teniendo compromisos tan importantes como los que tiene el Millonario, tanto en la Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina. "Es imposible que no te pegue esta derrota, te tiene que pegar. Yo no sé cómo seguramente a muchos de ustedes le afecta. Por el contrario, me parece que sí, que hay que levantarse, pero hay que sufrirla también", dijo.

Luego sumó que "bueno, después no es que yo digo hay que trabajar y ya está. Sufriremos lo que tengamos que sufrir y hay que mejorar para el próximo fin de semana y volver a ganar. Porque, como dije anteriormente, tenemos que acostumbrarnos a ganar. Sobre todo tenemos que acostumbrarnos a ganar en un club donde cada partido tiene la obligación de ganar", profundizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StatsMillo/status/2046008889003458741&partner=&hide_thread=false “SIEMPRE DIGO QUE EN LOS MOMENTOS DIFICILES LOS PIBES APARECEN... LA RESPONDABILIDAD LA ASUMO YO Y NO SE LA VOY A DAR A LOS PIBES DEL CLUB”



Eduardo Coudet en Conferencia de Prensa



“No hay excusas, tenemos nuestras dificultades. Soy el primero acá en decir que en momentos… https://t.co/CUHIvmuAey pic.twitter.com/yTvTaxrRVQ — MilloStats (@StatsMillo) April 19, 2026

Confiando en los suyos para la rehabilitación, el Chacho aportó: "Trataré de preparar y exigir cada día a día para que se vea una mejora. Ahora tenemos una semana larga donde la tenemos que aprovechar porque después de esto otra vez vienen muchos partidos. Y bueno, la exigencia está. Siempre digo, el grupo es muy trabajador, es un grupo sano que quiere crecer.

Sobre lesiones y haber podido formar el equipo que tenía en mente. el DT Millonario dijo: "También no es excusa, tenemos nuestras dificultades, como siempre, yo fui el primero que dije "acá" en momentos difíciles. Los chicos de River siempre aparecen, pero también es difícil cuando tenés que cambiar una ecuación en un Superclásico; mirar para atrás y tener 4 o 5 chicos de 20 años; es la realidad. La responsabilidad la asumo yo y no se la voy a dar a jugadores jóvenes del club".

Polémicas arbitrales

Sobre las decisiones polémicas del árbitro del Superclásico, en particular sobre el posible penal de Blanco sobre Martínez Quarta, el entrenador analizó con calma resignada: "Creo que si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Pero sinceramente te podría decir que son finas las dos jugadas".

"Tenes a Sala que cabecea y cobró infracción, y la de Martínez Quarta no. Pero cuando perdés, tenés que apretar los dientes, trabajar y seguir", agregó el Chacho.

Sobre el partido y el trámite en sí Coudet señaló: "En cuanto al planteo del partido, lo teníamos claro que teníamos ser cortos, tratar de generar ante un equipo que no iba a esperar, como se dio".

Posteriormente sumó: "Se nos empezó a complicar bastante el partido ya con la salida de Seba, (Driussi) en el inicio del partido. Después sí, hemos tenido errores, hemos tenido algunas situaciones claras como para empatar el partido".

Sobre la buena racha que lo acompañaba desde su llegada a River. Eduardo Coudet completó: "Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder, está claro. Veníamos, por lo menos desde mi llegada, sin perder ningún partido, y este era el que menos queríamos perder. Pero bueno, necesitamos trabajar, mejorar".