"No es un jugador racista"

La decisión de Benfica con Gianluca Prestianni tras la sanción de la UEFA: ¿podrá jugar contra el Real Madrid?

La UEFA sancionó de manera provisional a Gianluca Prestianni en una polémica que parece no tener fin; el presidente del Benfica se expresó al respecto

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Gianluca Prestianni no podrá jugar el partido de vuelta correspondiente a los 16avos de final de la Champions League frente al Real Madrid ya que recibió una sanción provisional por parte de la UEFA. Esto afecta directamente al Benfica, ya que para José Mourinho el argentino es jugador titular.

Ante esta situación particular, donde Prestianni fue inhabilitado por dichos racistas aunque se encuentra en plena investigación, fue Rui Costa - el presidente del equipo portugués - quien tomó una postura tajante.

Rui Costa, presidente del Benfica, apoyó a Gianluca Prestianni.

La decisión de Benfica con Gianluca Prestianni a pesar de la sanción de la UEFA

Gianluca Prestianni se encuentra en Madrid ya que la dirigencia del Benfica decidió respaldar a su jugador y que subiera al avión junto a sus compañeros para que sea parte - al menos desde lo anímico - del trascendental partido por la Champions League.

Rui Costa, presidente del conjunto luso, explicó: "Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica".

El ex mediocampista que tuvo una gran carrera como jugador, agregó: "El Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador".

Para finalizar, se refirió a los agravios que recibió de parte de Mbappé, Vinicius Júnior, entre otros jugadores del Real Madrid: "En la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y por eso merece nuestra confianza".

Lucas Prestianni está en Madrid.

Clima hostil para Gianluca Prestianni en España

Cuando el jugador argentino estaba ingresando al hotel junto a sus compañeros, un hincha del Merengue le gritó "racista", acto que refleja cómo será el trato de los fanáticos del Real Madrid hacia el jugador de 20 años.

Aunque Prestianni no podrá saltar al campo de juego para defender los colores del Benfica, se espera que acompañe a sus compañeros y que vea el partido en un palco o, para mayor resguardo, desde los vestuarios.

Sin embargo, tanto el argentino como el equipo mantienen la esperanza de que a último momento la UEFA revise la situación y redacte una habilitación, teniendo en cuenta que tanto Kylian Mbappé y Vinicius Júnior expresaron palabras homofóbicas que no han sido sancionadas.

Además de la muestra pública de respaldo de Rui Costa y del club, expresó que acompañarán al jugador si es que decide emprender acciones legales contra Mbappé y Vinicius Júnior: "El Benfica apoyará a Prestianni, como he dicho. Es nuestro jugador, pero no solo por el hecho de ser nuestro jugador. Repito, me parece lo más pertinente en una situación como esta. Prestianni no es racista, está siendo condenado por racismo cuando no lo es. Y por eso mismo merece nuestro apoyo".

