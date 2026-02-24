La decisión de Benfica con Gianluca Prestianni tras la sanción de la UEFA: ¿podrá jugar contra el Real Madrid?

Rui Costa, presidente del conjunto luso, explicó: "Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica".

El ex mediocampista que tuvo una gran carrera como jugador, agregó: "El Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador".

Para finalizar, se refirió a los agravios que recibió de parte de Mbappé, Vinicius Júnior, entre otros jugadores del Real Madrid: "En la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y por eso merece nuestra confianza".

Lucas Prestianni Lucas Prestianni está en Madrid.

Clima hostil para Gianluca Prestianni en España

Cuando el jugador argentino estaba ingresando al hotel junto a sus compañeros, un hincha del Merengue le gritó "racista", acto que refleja cómo será el trato de los fanáticos del Real Madrid hacia el jugador de 20 años.

Aunque Prestianni no podrá saltar al campo de juego para defender los colores del Benfica, se espera que acompañe a sus compañeros y que vea el partido en un palco o, para mayor resguardo, desde los vestuarios.

Sin embargo, tanto el argentino como el equipo mantienen la esperanza de que a último momento la UEFA revise la situación y redacte una habilitación, teniendo en cuenta que tanto Kylian Mbappé y Vinicius Júnior expresaron palabras homofóbicas que no han sido sancionadas.

Además de la muestra pública de respaldo de Rui Costa y del club, expresó que acompañarán al jugador si es que decide emprender acciones legales contra Mbappé y Vinicius Júnior: "El Benfica apoyará a Prestianni, como he dicho. Es nuestro jugador, pero no solo por el hecho de ser nuestro jugador. Repito, me parece lo más pertinente en una situación como esta. Prestianni no es racista, está siendo condenado por racismo cuando no lo es. Y por eso mismo merece nuestro apoyo".